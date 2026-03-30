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Jaipur: तीन साल में 'नशा मुक्त विद्यालय क्षेत्र' का लक्ष्य, 500 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक प्रस्तावित

Jaipur News: केंद्र सरकार ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 'नशा मुक्त विद्यालय क्षेत्र' योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. अभी तक स्कूलों के 100 गज के भीतर तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध है, जिसे बढ़ाकर 500 मीटर करने की योजना है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 30, 2026, 08:03 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 08:03 PM IST

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Jaipur: तीन साल में 'नशा मुक्त विद्यालय क्षेत्र' का लक्ष्य, 500 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक प्रस्तावित

Jaipur News: युवाओं को नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 'नशा मुक्त विद्यालय क्षेत्र' का दायरा बढ़ाने की योजना तैयार की है. अब तक शिक्षण संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू व नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक थी, जिसे बढ़ाकर 500 मीटर करने का प्रस्ताव है. इस संबंध में 2026 से 2029 तक की विस्तृत कार्य योजना सभी राज्यों को भेजी गई है और इसे मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

बच्चों और किशोरों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीर सामाजिक चुनौती मानते हुए स्कूलों को इस अभियान में प्रमुख भूमिका दी गई है. जिला और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे. साथ ही 2029 तक का रोडमैप तैयार कर समयबद्ध समीक्षा तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को 'नशा मुक्त क्षेत्र' घोषित किया जाएगा.

यदि इस क्षेत्र में तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री होती है तो स्कूल प्रबंधन और नोडल अधिकारी पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, जिस पर कार्रवाई अनिवार्य होगी. हालांकि, शहरी क्षेत्रों में इसे लागू करना चुनौती पूर्ण माना जा रहा है इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

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तीन साल में 'नशा मुक्त विद्यालय क्षेत्र' बनाने का लक्ष्य
स्कूलों के 500 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक
अभी तक 100 गज सीमा, अब दायरा बढ़ाने की तैयारी
2026–2029 तक मिशन मोड में लागू होगी योजना
नियम तोड़ने पर स्कूल प्रशासन करेगा पुलिस को रिपोर्ट
छात्रों में जागरूकता के लिए रैली, शपथ और काउंसलिंग अभियान
पहले चरण में 8,500 स्कूलों में अभियान, 1.5 लाख युवा जुड़े

अभियान के तहत नेशे के खिलाफ जागरूकता पर विशेष जोर रहेगा. स्कूलों में प्रार्थना सभाओं, रैलियों, शपथ कार्यक्रमों और साइन बोर्ड के माध्यम से नशे के दुष्परिणाम बताए जाएंगे. साथ ही शिक्षकों और प्रबंधन को प्रशिक्षण दिया जाएगा और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

इसके अलावा स्कूलों में काउंसलिंग, डॉक्टरों की सहायता और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. पहले चरण में प्रदेश के करीब साढ़े आठ हजार स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है और 1.5 लाख से अधिक युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई जा चुकी है.

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