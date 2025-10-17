दिवाली पर करें जयपुर के इस चमत्कारी मंदिर में दर्शन, जहां देवी लक्ष्मी ने दी थी ‘धन की टकसाल’ को वरदान!

Rajasthan news: जयपुर का 1000 वर्ष पुराना महालक्ष्मी मंदिर 'चांदी की टकसाल' में स्थित है, जहां सिक्के ढलने से पहले देवी की पूजा होती थी. दीपोत्सव पर यह मंदिर भक्तों के लिए पूरे दिन खुला रहता है.
Trending Photos
Jaipur News: दीपावली के पावन पर्व पर जब पूरा देश धन और समृद्धि की देवी मां महालक्ष्मी की उपासना में लीन होता है, तब जयपुर में एक ऐसा अनूठा मंदिर है जो सदियों से आस्था और इतिहास का संगम बना हुआ है. यह मंदिर उस जगह पर स्थित है जहां कभी सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे, और यही कारण है कि यह स्थान "चांदी की टकसाल" के नाम से विख्यात है.
रियासत काल की प्राचीन धार्मिक धरोहर
करीब एक हजार वर्ष पुराना यह महालक्ष्मी मंदिर, जयपुर रियासत की सबसे प्राचीन धार्मिक धरोहरों में गिना जाता है. इस मंदिर के इतिहास की जड़ें पुरानी राजधानी आमेर से जुड़ी हैं. जब आमेर की टकसाल बंद हो गई थी, तब सिरह ड्योढ़ी बाज़ार में रामप्रकाश लक्ष्मी टॉकिज के सामने नई टकसाल की इमारत बनवाई गई. मान्यता है कि यहीं पर सिक्के ढालने का काम शुरू करने से पहले, धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का विशेष अनुष्ठान कराया गया था. तभी से मां लक्ष्मी यहीं विराजमान हैं और यह स्थान पूजनीय बन गया.
पूजा के बाद ही ढलते थे सिक्के
मंदिर के पुजारी राजेंद्र कुमार शर्मा बताते हैं कि रियासत काल में यह परंपरा थी कि टकसाल में हर दिन सुबह-शाम आरती और विधि-विधान से पूजा के बाद ही चांदी के सिक्के और सोने की मोहरें बनाई जाती थीं. इस स्थान पर मां लक्ष्मी के साथ-साथ धन के रक्षक भैरव महाराज की भी पूजा होती थी.
पुजारी के अनुसार, मां लक्ष्मी यहां माणक से बने कमलासन पर विराजमान हैं और यह मंदिर मानसिंह प्रथम के काल में बनवाया गया था. पहले आम जनता के प्रवेश पर रोक थी, लेकिन अब दीपोत्सव के दौरान पूरा दिन भक्तों के लिए दर्शन खुले रहते हैं और हर शुक्रवार को विशेष महाआरती आयोजित की जाती है.
आकर्षक प्रतिमा और स्थापत्य
मां लक्ष्मी की प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है, जो अनूठी स्थापत्य परंपरा को दर्शाती है. प्रतिमा के ऊपर से 11 परियां पुष्पवर्षा करती हुई दिखाई देती हैं. दो गजराज (हाथी) उनका अभिषेक कर रहे हैं, और दो उल्लू उनके वाहन रूप में उपस्थित हैं. देवी मुद्रा आसन में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जो इस ऐतिहासिक मंदिर को जयपुर की आस्था और समृद्धि का केंद्र बनाता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!