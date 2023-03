सिरोही के लिए क्या है सीएम गहलोत का नया तोहफा,किस विभाग में भर्ती की दी मंजूरी

CM Ashok Gehlot gave College of Veterinary Science for Sirohi: सिरोही के विद्यार्थियों को पशु चिकित्सा विज्ञान में अवसर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ( College of Veterinary Science) खोलने की स्वीकृति दी है.