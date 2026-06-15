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Jaipur News: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अभिजीत दीपके को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब जब पार्टी के संस्थापक एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके को एक युवक ने सार्वजनिक कार्यक्रम के बीच थप्पड़ जड़ दिए.

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 15, 2026, 05:51 PM|Updated: Jun 15, 2026, 06:49 PM
Jaipur News: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अभिजीत दीपके को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब पार्टी के संस्थापक एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके को एक युवक ने सार्वजनिक कार्यक्रम के बीच थप्पड़ जड़ दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

चेहरे पर जड़ दिए थप्पड़ ही थप्पड़

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जानकारी के अनुसार, जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान अभिजीत दीपके समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे. इसी बीच कई युवाओं ने उन्हें अपने कंधों पर उठा रखा था और वह हाथ हिलाकर उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान एक युवक अचानक अभिजीत दीपके के करीब पहुंचा और देखते ही देखते उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद युवाओं ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया

स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हुए और युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में किया, जिससे कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा युवाओं के मुद्दों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही. थप्पड़ की घटना के बाद पूरे आयोजन की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है और घटना का वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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