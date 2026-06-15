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Jaipur News: राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब पार्टी के संस्थापक एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके को एक युवक ने सार्वजनिक कार्यक्रम के बीच थप्पड़ जड़ दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
चेहरे पर जड़ दिए थप्पड़ ही थप्पड़
जानकारी के अनुसार, जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान अभिजीत दीपके समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे. इसी बीच कई युवाओं ने उन्हें अपने कंधों पर उठा रखा था और वह हाथ हिलाकर उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान एक युवक अचानक अभिजीत दीपके के करीब पहुंचा और देखते ही देखते उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद युवाओं ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.
युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया
स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हुए और युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में किया, जिससे कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा युवाओं के मुद्दों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही. थप्पड़ की घटना के बाद पूरे आयोजन की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है और घटना का वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है.
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