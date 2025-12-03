Zee Rajasthan
900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में SC से आरोपी महेश जोशी को जमानत, पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश

Rajasthan news: ₹900 करोड़ के JJM घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. उन्हें अपना पासपोर्ट ईडी कोर्ट में जमा कराना होगा और बिना अनुमति विदेश जाने पर रोक रहेगी. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी.

Published: Dec 03, 2025, 12:16 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 12:16 PM IST

Mahesh Joshi Bail News: राजस्थान के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है. 900 करोड़ रुपये के कथित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में आरोपी राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए जोशी को राहत दी, जो करीब सात महीने से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद थे.

ED द्वारा गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महेश जोशी को इस साल 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें पत्नी की मृत्यु के कारण कुछ दिनों की अग्रिम जमानत मिली थी, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद से वे जेल में थे. इससे पूर्व, राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया.

हाईकोर्ट ने खारिज की अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील
इसी बीच, राजस्थान हाईकोर्ट से एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी मामला सामने आया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) के तौर पर पदमेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है. सुनील समदड़िया की अपील में कहा गया था कि राज्य वाद नीति के तहत अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए 10 साल का अनुभव अनिवार्य है, जबकि पदमेश मिश्रा के पास उतना वकालत का अनुभव नहीं है.

खंडपीठ का आदेश

खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह इस बात की जांच करे कि सरकार अपने मामलों में बहस के लिए किसे अपना वकील नियुक्त करती है. इस तरह, एक ओर जहां महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कानूनी मामलों में वकील की नियुक्ति के अधिकार को बरकरार रखा है.

