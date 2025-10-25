कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर जंग! दूसरे जिलों के नेताओं की दावेदारी से मचा घमासान

Jaipur news: कांग्रेस आलाकमान एक तरफ संगठन सृजन अभियान के जरिए पार्टी संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहा है, वहीं धरातल पर यह महत्वाकांक्षी योजना विवादों में घिरती नजर आ रही है. आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपने हक को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि कई जिलों में जिला अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आवेदन कर दिए हैं, और यहां तक कि पैनल में भी अपना नाम जुड़ा लिया है.

तकनीकी खामियां बनी विवाद की जड़

कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया था. हालांकि, नए जिलों के गठन और कई जिलों में एक से अधिक लोकसभा संसदीय क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं के कारण यह विवाद पैदा हुआ है. कई जिलों में बाहरी कार्यकर्ताओं की दावेदारी सामने आने के बाद स्थानीय कांग्रेसियों ने आलाकमान तक अपनी शिकायतें पहुंचा दी हैं.

पाली जिला अध्यक्ष के दावेदार राकेश मेवाड़ा जैसे कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं. स्थानीय कार्यकर्ताओं की चिंता वाजिब है कि उनके अपने जिले में दूसरे जिले का कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आलाकमान पर बढ़ा दबाव

कार्यकर्ताओं की इन शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस आलाकमान की बन गई है. हाल ही में जिलों से लौटे ऑब्जर्वर्स से फीडबैक लेने के बाद, कांग्रेस प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा शंकाओं को दूर करने के दावे करते तो दिखते हैं, लेकिन यह जानकारी न होने की बात भी कहते हैं कि कौन से जिले में किस जिले के कार्यकर्ता ने दावेदारी की है. यह विरोधाभास कार्यकर्ताओं की चिंता को और बढ़ा रहा है.

संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए वे पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कार्यकर्ताओं को इस बात की शंका है कि कहीं यह प्रयोग भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनाव जैसा विवादित होकर न रह जाए. आलाकमान को जल्द से जल्द इस विवाद को सुलझाकर कार्यकर्ताओं का भरोसा बहाल करना होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-