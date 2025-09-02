Zee Rajasthan
आमेर की सागर झील से निकला मगरमच्छ, आबादी क्षेत्र में मचा हड़कंप

Jaipur News: आमेर की सागर झील से देर रात एक मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में आ गया, जिससे दहशत फैल गई. वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Sep 02, 2025, 10:18 IST | Updated: Sep 02, 2025, 10:18 IST

Jaipur News: जयपुर के आमेर इलाके में बारिश के बाद एक बार फिर मगरमच्छ के आबादी क्षेत्र में आने से हड़कंप मच गया. सागर झील से निकला एक मगरमच्छ देर रात सागर रोड पर स्थित नोल्या कुंड तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

रात में हुई घटना
यह घटना देर रात की है, जब मगरमच्छ झील से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र की ओर आ गया. गनीमत रही कि रात का समय होने के कारण मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. मगर जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह सुनकर स्थानीय लोग डर गए और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी.

वन विभाग ने किया मगरमच्छ को रेस्क्यू
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे आमेर के बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया गया. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ही स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
यह पहली बार नहीं है जब सागर झील से मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में आया हो. बार-बार हो रही इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सागर बांध पर भी काफी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही रहती है, इसलिए प्रशासन की ओर से यहां पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए. लोगों ने प्रशासन से सागर बांध पर स्थायी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

