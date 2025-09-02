आमेर की सागर झील से निकला मगरमच्छ, आबादी क्षेत्र में मचा हड़कंप

Jaipur News: जयपुर के आमेर इलाके में बारिश के बाद एक बार फिर मगरमच्छ के आबादी क्षेत्र में आने से हड़कंप मच गया. सागर झील से निकला एक मगरमच्छ देर रात सागर रोड पर स्थित नोल्या कुंड तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

रात में हुई घटना

यह घटना देर रात की है, जब मगरमच्छ झील से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र की ओर आ गया. गनीमत रही कि रात का समय होने के कारण मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. मगर जैसे ही लोगों को इसकी सूचना मिली, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह सुनकर स्थानीय लोग डर गए और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी.

वन विभाग ने किया मगरमच्छ को रेस्क्यू

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे आमेर के बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया गया. मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ही स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

यह पहली बार नहीं है जब सागर झील से मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में आया हो. बार-बार हो रही इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सागर बांध पर भी काफी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही रहती है, इसलिए प्रशासन की ओर से यहां पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए. लोगों ने प्रशासन से सागर बांध पर स्थायी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

