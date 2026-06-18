Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह कुएं में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पिछले 8 दिन पहले लापता होने पर परिवार महिला को ढूंढ रहे थे. पूरा मामला शिवदासपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

शुरुआती जांच में चांदी के कड़ों लूट के लिए महिला की हत्या करना सामने आया है. मृतक की पहचान 53 वर्षीय बीना देवी निवासी शिवदासपुरा के रुप में हुई है. मृतका पिछले करीब 8 दिनों से लापता थी. शिवदासपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई हुई थी.

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कुएं के अंदर मिला शव

हनुमानपुरा पावर ग्रिड के पीछे ढूंढ नदी के पास स्थित कुएं से गुरुवार सुबह बदबू आने पर ग्रामीणों ने देखा. कुएं के अंदर शव पड़ा होने का पता चलने पर शिवदासपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिविल डिफेंस और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया. कुएं से बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को डेड बॉडी की सूचना दी थी. मृतक महिला के पैरों से चांदी के कड़े गायब थे.

शिवदासपुरा एसएचओ राजेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस और सिविल डिफेंस ने शव को कुएं से बाहर निकाला. बीना देवी बैरवा निवासी बल्लूपुरा के रूप में मृतका की पहचान हुई. महिला के पैर भी कटे हुए है और पैरों से चांदी के कड़े गायब हैं. प्रारंभिक जांच में चांदी के कड़ों की लूट के लिए महिला की हत्या करना सामने आया है. शिवदासपुरा एसएचओ राजेंद्र मीणा ने बताया कि शव को पत्थर बांधकर कुएं में डाला गया. बीना देवी के बेटे ने बताया कि उसकी मां ने कड़ों के साथ अन्य गहने भी पहने हुई थे.

दवाई लेने गई थी महिला

मृतका बीना देवी मजदूरी का काम करती थी. 11 जून को दोपहर करीब 12 बजे वह दवाई लेने घर से निकली थी. उसके बाद वापस नहीं लौटने पर परिवारजन उसे ढूंढ रहे थे. मृतका के पैर में पहने चांदी के कड़े गायब है.

प्रथमदृष्टया माना जा रहा है कि चांदी के कड़ों को लूटने के लिए उसकी हत्या की गई है. कुएं में फेंक कर शव ठिकाने लगा दिया. पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का खुलासा हो सकेगा.