/Jaipur News: खेलते-खेलते टैंक में जा गिरी 2 बच्चियां, CCTV में कैद हुई आखिरी तस्वीर

Jaipur News: जयपुर में एक पानी के हौद में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई. बच्चियां खेलते-खेलते वहां पहुंची और टैंक में जा गिरी. परिवार मूल यूपी-बिहार के रहने वाले है और यहां किराये पर रहते थे.
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में '8' फीट गहरी लापरवाही दो मासूमों पर भारी पड़ गई. दरअसल शिप्रापथ थाना क्षेत्र की जगन्नाथपुरी सेकंड कॉलोनी में एक पानी के हौद (टैंक ) में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई. दोनों बच्चियां खेलते-खेलते एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास बने एक पानी के टैंक में जा गिरे. इस बिल्डिंग का काम पिछले दस दिन से रुका हुआ था लेकिन पानी के टैंक को ढककर नहीं रखा गया.
दरअसल कल शाम 5 और 6 साल की बच्ची राधिका और गौसिया खेलते हुए करीब शाम 7.30 बजे पानी के टैंक में जा गिरी. तस्वीरों में दोनों की चप्पल आपको दिखाई दे रही है, जो दोनों की आखिरी निशानीभर रह गई हैं. दोनों बच्चियों के परिवार मूल यूपी-बिहार के रहने वाले है और यहां किराये पर रहते थे.
एक बच्ची के पिता विकलांग है और ट्राईसाईकिल पर मोबाइल कवर बेचते थे. वहीं, दूसरी बच्ची के पिता पेंटर का काम करते थे. फिलहाल दोनों बच्चियों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चेरी में रखवाये गए हैं, पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है.
घटना से कुछ वक्त पहले के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दोनों बच्ची टैंक के आसपास खेलती हुई दिखाई दे रहीं हैं. हालांकि ये निर्माणाधीन मकान भरतपुर निवासी व्यक्ति का बताया जा रहा है.
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