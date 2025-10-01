Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

1.33 लाख मरीजों को बांटी गई खांसी की सिरप से साइड इफेक्ट! टेस्टिंग के लिए भेजा लैब

Jaipur News: राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिलों में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित खांसी की सिरप Dextromethorphan HBr Syrup IP 13.5mg/5ml के साइड इफेक्ट्स की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस दवा के वितरण और उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 07:31 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें
6 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें
7 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!
8 Photos
Dussehra 2025

जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!

1.33 लाख मरीजों को बांटी गई खांसी की सिरप से साइड इफेक्ट! टेस्टिंग के लिए भेजा लैब

Jaipur News: भरतपुर और सीकर में नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित की गई खांसी की सिरप के साइड इफेक्ट्स शिकायत के मामले में ज़ी राजस्थान न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है.

आरएमएससीएल ने सिरप सप्लाई और क्वालिटी को लेकर दवा के वितरण और उपयोग सहित अन्य पक्षों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है और दवा का सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजा गया है. दवा की लैब रिपोर्ट और कमेटी ​की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन तय किया जाएगा.

28 सितंबर, 2025 को औषधि Dextromethorphan HBr Syrup IP 13.5mg/5ml [440] के बैच नम्बर KL-25/147 की और 29 सितम्बर, 2025 को जिला सीकर से सिरप के बैच संख्या KL-25/148 के संबंध में आरएमएससीएल को शिकायत हुई थी. शिकायत में बताया गया था कि सिरप का मरीजों द्वारा उपयोग करने पर उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरएमएससीएल ने शिकायती बैच के साथ ही केसंस फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई किये गए सभी दवा के बैचों पर तत्काल प्रभाव से उपयोग पर रोक लगा दी है. साथ ही, एहतियात के तौर पर दूसरी कम्पनी द्वारा सप्लाई की जा रही खांसी की इस दवा का वितरण भी आगामी आदेशों तक रोक दिया गया है.

खांसी की सिरप बनाने वाली केसंस फार्मा कंपनी की दवा जून, 2025 से अब तक 1 लाख 33 हजार से अधिक मरीजों को वितरित की जा चुकी है. जुलाई, 2025 की सप्लाई में से अब तक 31 हजार से अधिक मरीजों को यह दवा वितरित की जा चुकी है. अब लगातार आए केसेज की शिकायत के बाद जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी है. इस कमेटी में आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण), कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news