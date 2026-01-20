Zee Rajasthan
JLF: फिल्मों और OTT से बनती है पुलिस की छवि, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में DGP का बड़ा बयान

Rajasthan Police: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में DGP राजीव शर्मा ने कहा कि OTT और फिल्में पुलिस की छवि गढ़ रही हैं. उन्होंने फिल्मकारों से संतुलित चित्रण की अपील की और कहा कि पुलिस अब पुरानी जीपों से आगे बढ़कर तकनीक और पारदर्शिता के युग में पहुंच चुकी है.

Published: Jan 20, 2026, 12:05 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 12:05 PM IST

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) के मंच से राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने समाज, सिनेमा और पुलिस के बीच के जटिल रिश्तों पर बेबाक राय रखी. 'क्राइम एंड पनिशमेंट' सत्र के दौरान उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आज के डिजिटल दौर में आम जनता की पुलिस को लेकर धारणा हकीकत से ज्यादा फिल्मी कहानियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के नैरेटिव से तय हो रही है.

अप्रत्यक्ष धारणा बनाम जमीनी हकीकत
डीजीपी शर्मा ने एक दिलचस्प तथ्य पेश करते हुए कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पुलिस से सीधा वास्ता पड़ता है. अधिकांश लोग पुलिस की कार्यशैली के बारे में अपनी राय उन कहानियों के आधार पर बना लेते हैं जो वे पर्दे पर देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं.

"लेखकों और फिल्मकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे पुलिस का जो चेहरा समाज को दिखा रहे हैं, वह संतुलित और तथ्यपरक हो." — राजीव शर्मा, DGP राजस्थान

कमियों को उजागर करें, पर अच्छाइयों को न भूलें
DGP ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि पुलिस व्यवस्था में कमियां हैं और गलतियां भी होती हैं. उन्होंने कहा- गलत कार्यों और व्यवस्था की खामियों को उजागर करना मीडिया और लेखकों का अधिकार और कर्तव्य है. लेकिन इसके साथ ही उन हजारों पुलिसकर्मियों के संघर्ष को भी जगह मिलनी चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में दिन-रात समाज की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. उनके सकारात्मक कार्यों को नजरअंदाज करना पुलिस की एकतरफा तस्वीर पेश करने जैसा है.

सायरन और पुरानी जीप का दौर गया
फिल्मों में पुलिस के चित्रण पर चुटकी लेते हुए डीजीपी ने कहा कि अक्सर फिल्मों में पुलिस को अंत में 'सायरन बजाते हुए और पुरानी जीप' में दिखाया जाता है, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक पुलिस अब तकनीक, हाई-टेक प्रशिक्षण और तेज कार्यशैली से लैस है. पुलिस ने समय के साथ खुद को काफी बदला है, जिसे सिनेमा में अभी भी सही ढंग से नहीं दिखाया गया है.

लेखकों और पत्रकारों से अपील
कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने रचनाकारों और पत्रकारों से आह्वान किया कि वे सच लिखते रहें. उन्होंने जोर देकर कहा कि सकारात्मक और रचनात्मक लेखन न केवल जनता का भरोसा जीतता है, बल्कि खुद पुलिस विभाग को भी बेहतर बनने और अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है.

