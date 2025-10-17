Zee Rajasthan
ब्रह्मयोग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाया जाएगा धनतेरस, राजस्थान में शॉपिग के लिए सज गए बाजार

Dhanteras 2025: धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह दरिद्रता को दूर कर घर में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है. इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु 'ॐ धनदाय नमः' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप कर अपने घरों और व्यवसायिक स्थलों पर धन-समृद्धि की कामना करते हैं.

Published: Oct 17, 2025, 08:58 AM IST | Updated: Oct 17, 2025, 08:58 AM IST

ब्रह्मयोग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाया जाएगा धनतेरस, राजस्थान में शॉपिग के लिए सज गए बाजार

Dhanteras 2025: धनतेरस का पर्व इस बार पूरे राजस्थान में उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, धनतेरस का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से शुरू होकर 19 अक्टूबर दोपहर 1 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. इस बार धनतेरस पर शनि प्रदोष का संयोग बन रहा है, जो खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. इसके साथ ही ब्रह्म योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह दरिद्रता को दूर कर घर में समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है. इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु 'ॐ धनदाय नमः' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप कर अपने घरों और व्यवसायिक स्थलों पर धन-समृद्धि की कामना करते हैं.

राजस्थान में धनतेरस की तैयारियां जोरों पर
राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में धनतेरस की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. बाजारों में सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है. सर्राफा बाजारों में रौनक लौट आई है. जौहरी बाजार, ट्रिपोलिया, चौड़ा रास्ता और बनिपार्क जैसे इलाकों में दुकानों को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है.

राज्य के अन्य शहरों जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर में भी धनतेरस की रौनक देखते ही बन रही है. लोग बर्तन, दीये, झाड़ू, सिक्के और सोने के गहनों की खरीदारी में जुटे हुए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर बाजारों में भी ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

पूजन और पारंपरिक आयोजन
धनतेरस की शाम को लोग अपने घरों में दीपदान करते हैं और धनवंतरि भगवान की पूजा करते हैं, जिन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना गया है. इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है, जिससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है. महिलाएं अपने घरों की सजावट में जुटी हुई हैं. रंगोली, दीप सजावट, और तोरण-मालाओं से घरों को सजा रही हैं. साथ ही, कई मंदिरों में भी विशेष लक्ष्मी-कुबेर महापूजन और आरती की तैयारियां चल रही हैं.

व्यापारिक दृष्टि से अहम दिन
धनतेरस को वर्ष का सबसे बड़ा खरीदारी पर्व माना जाता है. व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत जैसा होता है. जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के व्यापारिक मंडलों के अनुसार, इस बार बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है.

दिवाली उत्सव का आगाज
धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली उत्सव का आगाज़ हो जाएगा. इसके बाद नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार क्रमशः मनाए जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

