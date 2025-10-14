दीपावली पर नकली सोने से बचने का सबसे आसान तरीका, MMTC के सिक्के क्यों हैं सबसे भरोसेमंद?

Jaipur news: जयपुर में दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना-चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन बाज़ार में नकली और मिलावटी सिक्कों की भरमार के कारण ग्राहकों के मन में अक्सर शुद्धता को लेकर संदेह रहता है. इसी संदेह के माहौल में, सरकारी स्वामित्व वाली एमएमटीसी (MMTC - Metal and Minerals Trading Corporation of India) के सोने और चांदी के सिक्कों पर ग्राहकों का भरोसा सबसे ज्यादा बना हुआ है.

एमएमटीसी की शुद्धता का दावा

एमएमटीसी, अपने सिक्कों की शुद्धता को लेकर 99.99% शुद्धता का पुख्ता दावा करता है, जो ग्राहकों को सबसे बड़ी गारंटी देता है. बाजार में मौजूद कई निजी विक्रेताओं के विपरीत, एमएमटीसी अपने शुद्धता मानकों पर अडिग रहता है.

नकली और असली सिक्कों की पहचान

सबसे अच्छी बात यह है कि एमएमटीसी के सिक्के इतने पारदर्शी होते हैं कि ग्राहक स्वयं उनकी शुद्धता और प्रामाणिकता की पहचान कर सकते हैं. ग्राहकों को नकली सिक्कों के जाल से बचाने के लिए, एमएमटीसी हर सिक्के पर विशिष्ट पहचान चिह्न प्रदान करता है. एमएमटीसी के असली सिक्कों की पैकिंग पर एक स्पष्ट बार कोड छपा होता है, जिसे स्कैन करके उत्पाद की जानकारी जांची जा सकती है. सोने और चांदी के हर सिक्के पर एक विशिष्ट सीरियल नंबर भी अंकित होता है. यह नंबर न केवल शुद्धता की गारंटी देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सिक्का सरकारी मानकों के अनुरूप है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कम कीमत पर खरीदारी का अवसर

ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा यह है कि सहकारिता विभाग के कॉनफैड (Confed) स्टोर्स पर एमएमटीसी के सिक्के बाज़ार दर से 2 से 3 प्रतिशत सस्ते मिल रहे हैं. यह ग्राहकों को न केवल शुद्धता की गारंटी देता है, बल्कि उन्हें त्योहारी खरीदारी के दौरान बचत का अवसर भी प्रदान करता है.

दीपावली के दौरान सोने-चांदी की खरीदारी करते समय, ग्राहक इन पहचान चिह्नों (बार कोड और सीरियल नंबर) का उपयोग करके सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे मिलावट के खतरे से पूरी तरह दूर हैं, और इसी पारदर्शिता के कारण एमएमटीसी पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-