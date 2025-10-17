दीपावली पर जयपुर ट्रैफिक प्लान लागू, परकोटा बाजारों में ई-रिक्शा और बसों की नो एंट्री, जानें नए नियम

Jaipur Traffic News: दीपावली के त्योहार को देखते हुए जयपुर के मुख्य बाज़ारों (परकोटा क्षेत्र) में भीड़ और सजावट के कारण यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. धनतेरस से गोवर्धन पूजा तक, यानी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, शहर के प्रमुख रास्तों पर नो एंट्री और पार्किंग प्रतिबंध लागू रहेंगे.

डीसीपी (ट्रैफिक) सुमित मेहरड़ा ने बताया कि देसी-विदेशी पर्यटकों और शहरवासियों द्वारा मुख्य बाज़ारों में खरीदारी करने और रोशनी की सजावट देखने के लिए भारी संख्या में आवागमन की संभावना है. यातायात को सुगम बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

बाज़ारों में ई-रिक्शा और बसों पर प्रतिबंध

17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक निम्नलिखित बाज़ारों में ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा:

किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, गणगौरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, नेहरू बाजार और बापू बाजार.

इसी अवधि के दौरान, सिटी/मिनी बसों का भी संजय सर्किल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, धोबी घाट और रामगढ़ मोड़ से परकोटे में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन बसों को आवश्यकतानुसार अन्य समानान्तर मार्गों से निकाला जाएगा.

माल वाहक वाहनों और पार्किंग पर सख्ती

दीपावली के दौरान भारी वाहनों की एंट्री पर भी सख्त रोक लगाई गई है. किसी भी प्रकार के माल वाहक वाहनों (साइकिल ट्रॉली, ठेले, बैलगाड़ी और लंबे पाइप या सरिए से भरे वाहन) का परकोटा और प्रमुख सड़कों जैसे संसार चंद्र रोड़, एम.आई रोड, अशोका मार्ग, एमडी रोड आदि में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

पार्किंग व्यवस्था के लिए, धनतेरस पर खरीदारी करने आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग जेडीए की भूमिगत पार्किंग रामनिवास बाग और चौगान स्टेडियम के अंदर पार्किंग स्थल पर की जाएगी.

जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, त्रिपोलिया बाजार सहित मुख्य बाज़ारों के रास्तों पर वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. डीसीपी ने आमजन से अपील की है कि वे यातायात संचालन में बाधा न आए, इसके लिए अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें.