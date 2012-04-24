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ऋषिकेश से चार धाम यात्रा शुरू

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली चारधाम यात्रा की आज ऋषिकेश से शुरूआत की।

Written ByZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 24, 2012, 04:28 PM|Updated: Apr 24, 2012, 10:58 AM
ऋषिकेश से चार धाम यात्रा शुरू

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