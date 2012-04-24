ऋषिकेश से चार धाम यात्रा शुरू

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली चारधाम यात्रा की आज ऋषिकेश से शुरूआत की।