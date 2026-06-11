/खाद माफियाओं पर डॉ. किरोड़ी का 'स्ट्राइक', जयपुर के कानोता में छापेमारी से मचा हड़कंप!

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Rajasthan News: कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना की मूंगफली बीज छापेमारी प्रकरण में एसीबी कार्रवाई को लेकर विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन डॉ किरोड़ीलाल किसानों के हित में एक बार फिर फील्ड में उतरे. वे जयपुर के कानोता में बायो फर्टिलाइजर की गड़बड़ियों को लेकर कार्रवाई करने पहुंचे.
मंत्री ने यहां भारी गड़बड़ियों का दावा किया है. आपको बता दें कि पिछले दिनों जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर सहित कई जगहों पर मूंगफली बीज छापेमारी के बाद एसीबी प्रकरण अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन डॉ. किरोड़ीलाल ने कम्पनियों की गड़बड़ियों को लेकर सख्ती बरतना जारी रखा है.
‘ऐसी साजिश से डरने वाले नहीं’
डॉ. किरोड़ी लाल का कहना है कि वे ऐसी साजिश से डरने वाले नहीं हैं और किसानों के हित में नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड को लेकर छापेमारी करते रहेंगे. कृषि मंत्री ने गुरुवार को जयपुर के कानोता क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर छापा मारा. यहां रीको के हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स नामक कम्पनी में छापा मारते हुए कृषि मंत्री ने बायो फर्टिलाइजर निर्माण एवं भंडारण से संबंधित गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया.
निरीक्षण में पाया गया कि बायो फर्टिलाइजर का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा था. बायो फर्टिलाइजर के निर्माण हेतु आवश्यक तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि यहां फैक्ट्री में इसे 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैयार किया जा रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार इतने अधिक तापमान पर जैविक उर्वरक में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव एवं उसकी गुणवत्ता प्रभावित होकर नष्ट हो सकती है.
किस तरह की मिली गड़बड़ियां?
बायो फर्टिलाइजर के पैकेजिंग एवं लेबल पर भ्रामक जानकारियां मिली
यह उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 19 का उल्लंघन
माइकोराइजा के पैकेट्स पर एड्रेस सिरसी रोड, गणेश विहार लिखा हुआ था
जबकि पैकिंग कानोता के हीरावाला में की जा रही थी
कच्चे माल (रॉ मटेरियल) का रख-रखाव व्यवस्थित नहीं था
इन पर आवश्यक पहचान संबंधी लेबल भी नहीं लगे पाए गए
एक्सपायरी डेट पर 2 साल का लेबल
जांच में यह भी पाया गया कि दानेदार बायो फर्टिलाइजर की वैधता अवधि सामान्यतः 6 माह होती है, जबकि यहां उत्पाद के कंटेनरों पर 24 माह तक उपयोग योग्य होने का उल्लेख किया गया था. कृषि मंत्री ने बताया कि यह किसानों को भ्रमित करने वाली सूचना है. ऐसे बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करने से न केवल किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है. बल्कि खेतों में उपयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने का खतरा भी रहता है.
क्या रासायनिक उत्पाद भी हो रहे तैयार ?
कानोता में यह कारखाना बायो फर्टिलाइजर के रूप में अंकित
लेकिन उत्पादों पर एनपीके कन्सोर्टिया लिखा हुआ मिला
कृषि उप निदेशक कल्याण सहाय ने कहा, यह है उल्लंघन
बायो फर्टिलाइजर बनाने के FCO आदेशों का उल्लंघन
कार्रवाई में कृषि अधिकारियों ने तुरंत लिए नमूने
नमूने लिए, अब होगी सख्ती
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नमूने लेकर विस्तृत जांच की जा रही है तथा नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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