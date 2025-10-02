Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

घर से निकलने से पहले देखें ये ट्रैफिक रूट, दशहरा पर जयपुर में बदला गया है बसों का रास्ता

Rajasthan News: जयपुर में दशहरा उत्सव के कारण, गुरुवार को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रावण दहन स्थलों के आसपास पार्किंग निषिद्ध रहेगी और बसें बदले हुए रूटों से चलेंगी. नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 02, 2025, 10:01 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 10:01 AM IST

Trending Photos

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें
6 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें
7 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें

घर से निकलने से पहले देखें ये ट्रैफिक रूट, दशहरा पर जयपुर में बदला गया है बसों का रास्ता

Jaipur News: जयपुर में गुरुवार को होने वाले दशहरा उत्सव के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य रावण दहन स्थलों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. पर्व के दौरान वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए कुछ मुख्य मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया जाएगा.

बसों के रूट में बदलाव
दिल्ली रोड की ओर से आने और जाने वाली बसें:

आगमन: दिल्ली रोड से आने वाली रोडवेज बसें चंदवाजी तिराहा से एक्सप्रेस हाइवे, फिर सीकर रोड, चौमूं तिराहा और पानीपेच होते हुए सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रस्थान: सिंधी कैंप से दिल्ली रोड की ओर जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल, चौमूं हाउस चौराहा, स्टेच्यू सर्कल और पृथ्वीराज रोड से होते हुए जवाहर नगर बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर के रास्ते रवाना होंगी.

आगरा रोड की ओर से आने और जाने वाली बसें:

आगमन: आगरा रोड से आने वाली रोडवेज बसें रोटरी सर्कल से जवाहर नगर बाईपास, रॉयल्टी तिराहा और ओटीएस चौराहा होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी.

प्रस्थान: सिंधी कैंप से आगरा रोड की ओर जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल, चौमूं हाउस चौराहा और स्टेच्यू सर्कल से होते हुए जवाहर नगर बाईपास और ट्रांसपोर्ट नगर के रास्ते वापस जाएंगी.

सामान्य यातायात और पार्किंग
रावण दहन स्थलों के आसपास मुख्य मार्गों पर किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पूरी तरह से निषिद्ध रहेगी. सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार इन क्षेत्रों से दूर समानांतर मार्गों पर मोड़ा जाएगा. हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया है कि एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा.

नागरिकों से अपील है कि वे इन यातायात नियमों का पालन करें ताकि सभी लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा का आनंद ले सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news