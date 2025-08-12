Zee Rajasthan
Jaipur News: आमेर महल में हथियों की सवारी कर रही आकर्षित, 7 साल में 2 लाख से ज्यादा रोटेशन

Jaipur News: यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स सूची में शामिल राजस्थान का आमेर महल पर्यटकों की पहली पसंद बना है. आमेर फोर्ट की खूबसूरती को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं.

Published: Aug 12, 2025, 13:39 IST

Jaipur News: राजस्थान का आईकॉनिक डेस्टिनेशन आमेर फोर्ट अपनी अनूठी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स सूची में शामिल आमेर महल पर्यटकों की पहली पसंद बना है. आमेर फोर्ट की खूबसूरती को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं.

गोल्डन ट्राइंगल लाल किला, आगरा फोर्ट और आमेर फोर्ट जहां प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटकों की आवाजाही रहती है. आमेर महल में हाथी सवारी पर्यटकों को आमेर की प्राचीनता और शाही अनुभव से जोड़ती है.

पर्यटकों और हाथियों के रोटेशन के आंकड़े
आमेर फोर्ट अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि आमेर फोर्ट देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है. राजस्थान पुरातत्व विभाग का संरक्षित पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट जहां पर्यटकों को हाथी की शाही सवारी कराई जाती है. हाथी सवारी का आनंद लेते हुए पर्यटक आमेर फोर्ट की खूबसूरती को निहारते हैं. आमेर महल प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार साल 2018-19 से लेकर 2024-25 तक हाथी की शाही सवारी आमेर महल में करीब 2 लाख 43 हजार 45 रोटेशन लगाए गए.

इन 7 वर्षों में करीब 4 लाख 86 हजार से अधिक पर्यटक हाथी स्टैंड से जलेब चौक तक हाथियों की सवारी करते हुए महल तक पहुंचते हैं. आमेर महल की खूबसूरती निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. पर्यटक हाथी सवारी में रुचि दिखाते हुए हाथी स्टैंड से जलेब चौक तक हाथी सवारी का लुत्फ उठाते हुए पहुंचते हैं.

आमेर में सवारी कराने वाली हथिनियों की संख्या-60-65
सात साल में कुल रोटेशन लगे — 2,43,045
पर्यटकों की संख्या रही — 4 लाख 86 हजार से अधिक
एक हाथी में कितने पर्यटक बैठते हैं — 2
सवारी का रूट — हाथी स्टैंड से महल के जलेब चौक तक
हाथी स्टैंड से जलेबी चौक तक की दूरी — 800 मीटर
हाथी सवारी का शुल्क (प्रति रोटेशन) — 1500 रुपए भारतीय और विदेशी
एक हाथी के एक दिन के रोटेशन — गर्मियों में एक हथिनी 2 राउंड और सर्दियों में एक हथिनी करीब 5 राउंड तक.

