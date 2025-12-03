Zee Rajasthan
क्या आपका भी EPF क्लेम बार-बार रिजेक्ट होता है? जानिए किस गलती की वजह से रुक जाता है आपका पैसा!

EPF claim rejection reason: EPF क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण गलत KYC है. नाम, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट नंबर या अन्य विवरण में छोटी सी गलती भी क्लेम को रोक सकती है. इसलिए क्लेम भरने से पहले EPFO पोर्टल पर अपनी KYC डिटेल्स को ध्यान से चेक और अपडेट कर लें.
 

Published: Dec 03, 2025, 04:06 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 04:06 PM IST

EPF Claim: राजस्थान के तमाम लोग प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहे हैं. जो भी नौकरी करते हैं, उनका EPF ज्यादातर कंपनियां काटती हैं. रिटायरमेंट फंड की तरह EPF हर कर्मचारी के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता है लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण EPF क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता. अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्लेम आखिर क्यों अटकता है और इसे आसानी से मंजूर करवाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है.

EPF क्लेम क्या होता है?
EPF क्लेम दरअसल आपके भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने का अनुरोध होता है. इस फंड में हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों योगदान करते हैं. यह राशि रिटायरमेंट के समय एक सुरक्षित फंड बनाती है. जरूरत पड़ने पर यही पैसा बेरोजगारी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या घर निर्माण जैसी स्थितियों में भी निकाला जा सकता है.

क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे आम वजहें
1. अधूरी या गलत KYC
EPF क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण गलत KYC है. नाम, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट नंबर या अन्य विवरण में छोटी सी गलती भी क्लेम को रोक सकती है. इसलिए क्लेम भरने से पहले EPFO पोर्टल पर अपनी KYC डिटेल्स को ध्यान से चेक और अपडेट कर लें.

2. गलत या अधूरी रोजगार संबंधी जानकारी
कई बार कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा अपडेट की गई जानकारी की जांच नहीं करते. नौकरी छोड़ने की तारीख, जॉइनिंग डेट या अन्य अनिवार्य विवरण गलत होने पर EPFO क्लेम स्वीकार नहीं करता. नौकरी बदलते ही अपने रिकॉर्ड की पुष्टि करना बेहद जरूरी है.

3. बैंक डिटेल्स में गलती
गलत बैंक अकाउंट नंबर, गलत IFSC कोड या बंद खाते की जानकारी देने से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो और EPFO रिकॉर्ड से मेल खाता हो.

4. UAN और आधार लिंक न होना
EPF क्लेम तभी प्रोसेस होता है जब UAN और आधार एक-दूसरे से लिंक होते हैं. यदि यह लिंकिंग नहीं हुई है तो EPFO आपकी पहचान की पुष्टि नहीं कर पाता और क्लेम आगे नहीं बढ़ता.

5. अधूरे दस्तावेज
कई कर्मचारी जरूरी फॉर्म या सर्टिफिकेट लगाना भूल जाते हैं. फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10C जैसी डॉक्यूमेंटेशन की सही जानकारी देना आवश्यक है. अधूरे दस्तावेज क्लेम को अटका देते हैं.

कैसे मिले EPF क्लेम जल्दी मंजूर?
सभी KYC डिटेल्स सही और अपडेटेड रखें
बैंक अकाउंट और IFSC को दोबारा चेक करें
UAN-आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें
नौकरी छोड़ने या बदलने के बाद रिकॉर्ड वेरिफाई करें
सभी आवश्यक फॉर्म सही तरीके से अपलोड करें.

सही जानकारी, पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया और अपडेटेड रिकॉर्ड के साथ EPF क्लेम बिना किसी परेशानी के मंजूर हो जाता है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आपका पैसा समय पर मिलना सुनिश्चित हो सकता है.

