/राजस्थान में हुआ कमाल, ब्राजील तकनीक से जन्मी 'पद्मिनी' बनी चर्चा का विषय

राज्य चुनें
Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया की गौशाला में ब्राजील से आयातित शॉर्टेड सेमेन तकनीक के जरिए पहली बार मादा बछिया का जन्म हुआ है, जिसका नाम 'पद्मिनी' रखा गया है.
Rajasthan News: पूर्व कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया की गौशाला में ब्राजील से आयातित शॉर्टेड सेमेन (लिंग-निर्धारित वीर्य) के उपयोग से पहली बार मादा गाय का जन्म हुआ है. इस मादा गाय का नाम 'पद्मिनी' रखा गया है.
राजस्थान सरकार की पहल के तहत ब्राजील से मंगाए गए शॉर्टेड सेमेन का यह सफल प्रयोग माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, यदि यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल रही तो प्रदेश में गो-पालन को नई दिशा मिलेगी.
क्या होगा फायदा?
मादा संतान की अधिकता: शॉर्टेड सेमेन से 80-90% तक मादा बछिया पैदा होने की संभावना होती है, जिससे डेयरी फार्मरों को ज्यादा दूध देने वाली गायें मिल सकेंगी.
पशुपालकों की आय में वृद्धि: नर बछड़ों की संख्या कम होने से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
बच्चों की पोषण सुरक्षा: राज्य में दूध उत्पादन बढ़ने से कुपोषण की समस्या में कमी आएगी.
गो-पालन को बढ़ावा: राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में पशुपालन को नई ऊर्जा मिलेगी और विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी.
गो-पालकों के लिए वरदान
लालचंद कटारिया ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह प्रयोग यदि पूरे प्रदेश में फैलाया गया तो गो-पालकों के लिए वरदान साबित होगा.राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग इस तकनीक को और अधिक किसानों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सफलता दर अच्छी रही तो आने वाले समय में राज्य की डेयरी अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है.
आधुनिक तकनीकों का उपयोग
गौशालाओं और डेयरी क्षेत्र में पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब आधुनिक तकनीकों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है. इसे पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. शॉर्टेड सेमेन तकनीक के जरिए वैज्ञानिक तरीके से ऐसे वीर्य का चयन किया जाता है, जिससे मादा बछिया पैदा होने की संभावना सामान्य से कहीं ज्यादा होती है.
डेयरी उद्योग में मादा गायों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वही आगे चलकर दूध उत्पादन करती हैं. ऐसे में यह तकनीक पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से काफी लाभदायक साबित हो सकती है.
दूध उत्पादन में बढ़ोतरी
कहा जा रहा है कि ब्राजील से आयातित इस उन्नत तकनीक का उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता वाली दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाना है. साथ ही बेहतर नस्ल तैयार करना है, जिससे गौशालाओं और डेयरी फार्मों में नर बछड़ों की संख्या कम होगी और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होने के आसार बढ़ेंगे.
पशुपालन विभाग और वैज्ञानिक इसे डेयरी सेक्टर में'गेम चेंजर' तकनीक के रूप में देख रहे हैं, जिससे न केवल पशुपालकों की आय बढ़ेगी बल्कि देश में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!