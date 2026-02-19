तबादले और पोस्टिंग पर राजस्थान विधानसभा में छलका मंत्री का दर्द, विधायकों से की सिफारिश न करने की अपील, जानें मामला

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तबादलों और पोस्टिंग को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने विधायकों से कहा कि किसी की पोस्टिंग के लिए सिफारिश न की जाए और सभी खाली पद सही तरीके से भरे जाएंगे. मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में फूड कोर्ट और विश्राम गृह बनाने, मेंटल हेल्थ सेंटर स्थापित करने और 52 हजार नौकरियों की भर्ती का भी विवरण दिया. करीब सात घंटे चली चर्चा के बाद चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं.
Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान तबादलों और पोस्टिंग को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पीड़ा जुबान पर आ गई. विधायकों द्वारा लगातार दबाव डालने और सिफारिश की मांग करने पर मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसी की पोस्टिंग के लिए सिफारिश न की जाए और सभी खाली पद भर दिए जाएंगे.
मंत्री ने कहा कि हम खुद गुनहगार हैं. आप मुझसे एक वादा कर लीजिए कि आप किसी की पोस्टिंग की सिफारिश नहीं करेंगे. जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं. मैं सही तरीके से सभी पद भर दूंगा. राजस्थान में एक भी खाली पद नहीं रहेगा. कई लोग कोर्ट चले जाते हैं, स्टे ले आते हैं, इसलिए किसी तरह का संशोधन मत कराइए. दुख हम पा रहे हैं, रो भी हम रहे हैं.
संशोधन-शोधन मत कराइए
मंत्री खींवसर ने विधायकों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि अभी तक भेजे गए 1,000 डॉक्टरों में कितने पदों पर संशोधन करवाने की कोशिश हुई, यह सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये संशोधन-शोधन मत कराइए. सरकार जो है, इस घोड़े को चाबुक कब तक मारते रहोगे. फ्री मेडिसिन भी सरकार दे, हॉस्पिटल भी सरकार बनाकर दे.
एक्सीलेंस सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ बनाया जाएगा
वहीं, मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज में फूड कोर्ट बनेगा. जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर में मॉडर्न विश्राम गृह तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा, SMS अस्पताल में एक्सीलेंस सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ बनाया जाएगा.
मंत्री ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 29,000 भर्तियां की थीं, जबकि उनकी सरकार ने केवल दो साल में 52,000 नौकरियां दी हैं. इनमें 35,753 भर्तियां पूरी हो चुकी हैं और 1,907 गजेटेड डॉक्टरों की भर्ती भी हो चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार पोर्टल पर चॉइस के मुताबिक नौकरियां दी गई हैं.
करीब सात घंटे चली बहस के बाद चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगें रात 9:43 बजे पारित कर दी गईं. इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग में खाली पदों को भरने और संसाधनों को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज़ गति से आगे बढ़ रही है. साथ ही, मंत्री खींवसर का संदेश साफ था कि किसी भी सिफारिश या अव्यवस्था के कारण कार्य में देरी नहीं होने दी जाएगी और सभी पदों को सही तरीके से भरा जाएगा.
