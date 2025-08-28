Zee Rajasthan
जयपुर के गणपति ने तोड़ी वर्षों पुरानी परंपरा, जानें क्यों 31 घंटे तक खुले रहे मंदिर के पट?

Jaipur News: जयपुर में गणेश चतुर्थी पर मोतीडूंगरी मंदिर के पट 31 घंटे लगातार खुले रहे, जहां 14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. अब कल गणपति का नगर भ्रमण होगा, जिसमें चंद्रयान-3 समेत 60 झांकियां शामिल होंगी.

Published: Aug 28, 2025, 10:47 IST | Updated: Aug 28, 2025, 10:47 IST

जयपुर के गणपति ने तोड़ी वर्षों पुरानी परंपरा, जानें क्यों 31 घंटे तक खुले रहे मंदिर के पट?

Jaipur News: जयपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रद्धा और उल्लास का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जहां भक्तों ने अपनी आस्था का एक नया अध्याय लिखा. भगवान गणपति ने लगातार 31 घंटे तक दर्शन देकर एक नई परंपरा स्थापित की, जिसके बाद अब कल नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी.

मोती डूंगरी में आस्था का कुंभ
इस साल गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर आस्था का केंद्र बन गया. भक्तों के लिए मंदिर के पट लगातार 31 घंटे खुले रहे, जो पहली बार हुआ. सिंजारे से चतुर्थी तक चले इस अद्भुत दर्शन का लाभ करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने लिया, जिन्होंने भक्ति के इस कुंभ में डुबकी लगाई. भक्तों की कतारें शहर के मुख्य मार्गों, जैसे जेएलएन मार्ग और तख्तेशाही रोड, पर मीलों लंबी नजर आईं. इस दौरान गणपति के दर्शन हुए .वहीं भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पहली बार एआई कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की.

कल निकलेगी भव्य शोभायात्रा
गणेश चतुर्थी के बाद, कल मोती डूंगरी गणेश मंदिर से भगवान गणपति की शोभायात्रा निकाली जाएगी. महंत कैलाश शर्मा मुख्य रथ की आरती कर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे. यह शोभायात्रा हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड-बाजों के साथ गढ़ गणेश मंदिर तक जाएगी. शोभायात्रा में 60 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें से 30 स्वचालित झांकियां कोलकाता के कारीगरों ने विशेष रूप से बनाई हैं.

भव्य झांकी

इस बार चंद्रयान-3 मिशन पर आधारित झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें शिवशक्ति प्वाइंट, विक्रम और प्रज्ञान को दर्शाया जाएगा. इसके अलावा, भोलेनाथ नंदी पर, हनुमानजी शिवलिंग की आरती करते हुए, राम-लक्ष्मण के कंधे पर बैठे गणेश जी, और महाभारत लिखते गणपति जैसे दृश्य भी झांकियों का हिस्सा होंगे. पूरे मार्ग पर भक्तों द्वारा पुष्पवर्षा और आरती के साथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा.

