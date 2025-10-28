Jaipur News: दोस्त बन छात्रा का मिलने बुलाया, फिर अपने साथी संग मिलकर होटल ले जाकर किया गैंगरेप

Jaipur News: राजधानी जयपुर के शिप्रा पथ थाना इलाके में एक 15 साल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित छात्रा की सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई थी.

युवक ने पीड़िता को मिलने बुलाया और फिर अपने एक साथी के साथ मिलकर पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया. वारदात के बारे में किसी को कुछ भी बताने पर पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

मिलने नहीं आने पर आरोपी ने छात्रा को दी घर आने की धमकी

15 वर्षीय छात्रा की स्नैपचैट पर एक युवक से दोस्ती हुई, जिसने पीड़िता को मानसरोवर प्लाजा मिलने के लिए बुलाया. साथ ही मिलने नहीं आने पर युवक ने छात्रा को घर आने की धमकी दी, जिस पर छात्रा घबरा गई और युवक से मिलने के लिए मानसरोवर प्लाजा आ गई. जब छात्रा मानसरोवर प्लाजा पहुंची तो वहां पर उसे दो युवक मिले जो उसे अपने साथ एक होटल में ले गए.

होटल में किसी अन्य युवती के आधार कार्ड पर करवाए साइन

होटल पहुंचने पर दोनों युवकों ने एक अन्य लड़की का आधार कार्ड रूम बुक करने के लिए लगाया और उसी आधार कार्ड पर पीड़ित छात्रा के साइन भी करवाए. इसके बाद दोनों युवक छात्रा को कमरे में ले गए, जहां पर उसे जबरदस्ती बियर पिलाई और नशे में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उसे उसका वीडियो बनाने की धमकी दी गई और साथ ही वारदात के बारे में किसी को कुछ भी बताने पर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने व उसके परिवार के सदस्यों को भेजने की धमकी दी गई.

इसके बाद आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता ने घर पहुंच अपने परिजनों को आपबीती बताई और परिजनों के साथ शिप्रापथ थाने पहुंच FIR दर्ज करवाई. पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू किया है. मामले की जांच एसीपी मानसरोवर आदित्य काकडे कर रहे हैं.

