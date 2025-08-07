Jaipur News: शाहपुरा में बंद मकान में आग लगने से मच अफरातफरी, गैस सिलेंडर ने लिया विकराल रूप

Jaipur News: शाहपुरा के देवन रोड स्थित शिव कॉलोनी में एक बंद मकान में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया. आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और दमकल को सूचना दी. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर काबू पाया. आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. घटना के समय परिजन कहीं बाहर गए हुए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. आग लगने की इस घटना ने आसपास के लोगों को सकते में डाल दिया.



मकान के एक कमरे में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. मकान से आग की लपटें और धुआं निकलता देख आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए. लोगों ने तुरंत दमकल को सूचना दी, जो कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई. दमकलकर्मियों ने मकान के ताले तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग पर पानी डालकर दमकलकर्मियों ने धीरे-धीरे आग पर काबू पा लिया. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या अन्य कोई तकनीकी खराबी इसके पीछे का कारण हो सकती है. आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

आग लगने की घटना में मकान में रखा घरेलू सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया. प्रथम दृष्टया आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है. गनीमत रही कि घटना के दौरान मकान में रखे सिलेंडर में आग नहीं लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. आग लगने से घर के सदस्यों को भारी नुकसान हुआ है.

फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें आग के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी और इसके पीछे क्या कारण थे. आग लगने की इस घटना ने आसपास के लोगों को सकते में डाल दिया और उन्हें आग से बचाव के प्रति और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता का एहसास कराया.

