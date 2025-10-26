Gold Silver Rate Today: जयपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के नए भाव जारी, खरीददारी का ये है सबसे सुनहरा मौका!

Jaipur Gold Silver Prices: गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाज़ार में आज (26 अक्टूबर 2025) सोने और चांदी के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं. कल के मुकाबले आज इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, जो खरीदारों के लिए एक स्थिर बाज़ार का संकेत है.

सोने का भाव

शुद्ध सोने (Pure Gold) की कीमत में आज 0.00% का मामूली बदलाव रहा, जिसका मतलब है कि कीमतें कल के स्तर पर ही बनी रहीं.

शुद्ध सोना (प्रति 10 ग्राम): आज ₹130,023 है, जबकि कल यह ₹130,029 था. यानी प्रति 10 ग्राम पर मात्र ₹6 की नाममात्र की गिरावट रही, जिसे बाज़ार में स्थिरता माना जा रहा है.

जयपुर में आज विभिन्न कैरेट के सोने के दाम इस प्रकार रहे:

कैरेटआज का भाव (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट₹129,502

22 कैरेट₹119,306

18 कैरेट₹97,615

बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी सोने की कीमतों में यह स्थिरता, स्थानीय मांग और मजबूत निवेश रुझान को दर्शाती है.

चांदी का हाल

चांदी के भाव भी लगभग कल के ही स्तर पर बने हुए हैं, जिसमें नाममात्र की गिरावट यानी 0.00% का बदलाव दर्ज किया गया है.

चांदी (प्रति ग्राम): आज ₹152.94 है, जबकि कल यह ₹152.95 था.

आज जयपुर में चांदी के अन्य दरें इस प्रकार हैं:

मात्राआज का भाव (₹)

प्रति 10 ग्राम₹1,529.45

प्रति 100 ग्राम₹15,294.47

प्रति 1 किलोग्राम₹152,945

सोने और चांदी दोनों के भाव में स्थिरता के चलते, खरीदारों के पास बिना किसी बड़े जोखिम के अपनी खरीददारी पूरी करने का मौका है. आने वाले त्योहारों और मांग को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही बाज़ार में थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है.

