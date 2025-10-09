Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

करवा चौथ से पहले महंगाई का झटका! सोने-चांदी के दामों ने तोड़े सारे रिकार्ड

Gold Silver Prices Update: चांदी ने ₹1,64,000/किलो का 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा. सोना भी ₹1,26,700/10 ग्राम पहुंचा. महंगाई से करवा चौथ और शादियों की खरीददारी में 25% की कमी आई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Oct 09, 2025, 05:24 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर अभी-भी जारी! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का दौर अभी-भी जारी! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

सिर्फ जयपुर ही नहीं, झुंझुनू में भी है ‘हवा महल’ जानें इसकी खासियत
10 Photos
Rajasthan Places To Visit

सिर्फ जयपुर ही नहीं, झुंझुनू में भी है ‘हवा महल’ जानें इसकी खासियत

ये मुस्लिम लड़की बनी राजस्थान की दूसरी महिला IAS ऑफिसर, देखें तस्वीरें
7 Photos
Rajasthan news

ये मुस्लिम लड़की बनी राजस्थान की दूसरी महिला IAS ऑफिसर, देखें तस्वीरें

राजस्थान की इस योजना में आपको मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन! जानें कैसे होगा अप्लाई
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान की इस योजना में आपको मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन! जानें कैसे होगा अप्लाई

करवा चौथ से पहले महंगाई का झटका! सोने-चांदी के दामों ने तोड़े सारे रिकार्ड

Jaipur Gold Silver Prices news : ग्लोबल बाज़ार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की गई है. खासकर चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14 साल का अपना उच्चतम स्तर छू लिया है, जिसके चलते त्यौहारी और शादी-ब्याह के सीजन में खरीददारी पर सीधा असर पड़ रहा है.

चांदी ने 14 साल का रिकॉर्ड टूटा
आज, 9 अक्टूबर को, जयपुर के सराफा बाज़ार में चांदी ने एक दिन में तीन बार भाव बढ़ते हुए इतिहास रच दिया. चांदी ₹1,64,000 प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड है. आज यह ₹8,200 तक महंगी हुई.

सोने का रेट
सोने की कीमतों में भी भारी उछाल आया है. शुद्ध 24 कैरेट सोना पहली बार ₹1,26,700 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि जेवरात वाला 22 कैरेट सोना ₹1,18,100 प्रति 10 ग्राम रहा. सोना आज ₹1,600 महंगा हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

करवा चौथ और शादियों पर महंगाई का असर
ज्वैलर्स (दुकानदारों) ने बताया कि कीमतों में इस भारी उछाल के कारण खरीददारी में कमी आई है. कल करवा चौथ व्रत पर महिलाओं को उपहार में दिए जाने वाले सोने-चांदी के आभूषणों की खरीददारी में स्पष्ट कमी देखी गई.दीपावली के बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन लोग लगातार बढ़ते भावों के कारण खरीददारी टाल रहे हैं और कीमतों में कमी आने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी शादी की तारीख तय करने में भी देरी हो रही है. दुकानदारों का मानना है कि बढ़ती महंगाई ने ग्राहकों की संख्या में लगभग 25% की कमी ला दी है. दुकानदार, ग्राहकों की कमी के चलते खरीददारों का इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि, ज्वैलर्स को उम्मीद है कि दीपावली और धनतेरस के चलते सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब डर से खरीददारी की ओर रुख कर रहे हैं कि कहीं भविष्य में भाव और न बढ़ जाएं, जिससे सोने-चांदी के सिक्कों की खरीददारी में तेज़ी देखी जा रही है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news