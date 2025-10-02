Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर के गोनेर रोड पर सैकड़ों लोग उतरे सड़क पर, क्यों शुरू हुई भूख हड़ताल?

Rajasthan News: जयपुर के गोनेर रोड पर सीवरेज की मांग को लेकर समाजसेवी अशोक जांगिड़ ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. सैकड़ों लोग उनके साथ हैं, जो इसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर भेदभाव बताते हुए सरकार पर दबाव बना रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 02, 2025, 06:19 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें
16 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?
6 Photos
Pali News

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी

जयपुर के गोनेर रोड पर सैकड़ों लोग उतरे सड़क पर, क्यों शुरू हुई भूख हड़ताल?

Jaipur News: जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित गोनेर रोड इलाके के पांच वार्डों में सीवरेज की सुविधा की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. स्थानीय समाजसेवी अशोक जांगिड़ ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्कूल के सामने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग उनके समर्थन में धरने पर बैठे हैं.

मांगों के समर्थन में उमड़ी भीड़
गुरुवार सुबह नौ बजे जैसे ही अशोक जांगिड़ ने भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की, बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सहित सभी वर्गों के लोग उनके साथ जुड़ गए. यह प्रदर्शन उस असंतोष को दर्शाता है जो इस क्षेत्र के लोगों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर है. जांगिड़ का कहना है कि यह क्षेत्र के साथ किया जा रहा सीधा भेदभाव है, जबकि पास के इंदिरा गांधी नगर और आगरा रोड के पार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज की सुविधा मौजूद है.

लगातार संघर्ष के बाद लिया फैसला
अशोक जांगिड़ ने बताया कि यह विरोध कोई अचानक नहीं है. वे इस वर्ष मई महीने से लगातार सीवरेज की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक डॉ. कैलाश वर्मा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक लगभग पांच हज़ार पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासन की बेरुखी और आंदोलन का भविष्य
उनके पत्रों पर प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण से जवाब भी मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है. हालांकि, स्थानीय विधायक डॉ. वर्मा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और अपना समर्थन भी दिया है. जांगिड़ का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, यह भूख हड़ताल जारी रहेगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े. अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news