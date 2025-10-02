जयपुर के गोनेर रोड पर सैकड़ों लोग उतरे सड़क पर, क्यों शुरू हुई भूख हड़ताल?

Jaipur News: जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित गोनेर रोड इलाके के पांच वार्डों में सीवरेज की सुविधा की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. स्थानीय समाजसेवी अशोक जांगिड़ ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्कूल के सामने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग उनके समर्थन में धरने पर बैठे हैं.

मांगों के समर्थन में उमड़ी भीड़

गुरुवार सुबह नौ बजे जैसे ही अशोक जांगिड़ ने भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की, बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सहित सभी वर्गों के लोग उनके साथ जुड़ गए. यह प्रदर्शन उस असंतोष को दर्शाता है जो इस क्षेत्र के लोगों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर है. जांगिड़ का कहना है कि यह क्षेत्र के साथ किया जा रहा सीधा भेदभाव है, जबकि पास के इंदिरा गांधी नगर और आगरा रोड के पार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज की सुविधा मौजूद है.

लगातार संघर्ष के बाद लिया फैसला

अशोक जांगिड़ ने बताया कि यह विरोध कोई अचानक नहीं है. वे इस वर्ष मई महीने से लगातार सीवरेज की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं. इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक डॉ. कैलाश वर्मा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक लगभग पांच हज़ार पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत कराया है.

प्रशासन की बेरुखी और आंदोलन का भविष्य

उनके पत्रों पर प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण से जवाब भी मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है. हालांकि, स्थानीय विधायक डॉ. वर्मा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और अपना समर्थन भी दिया है. जांगिड़ का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, यह भूख हड़ताल जारी रहेगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े. अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाते हैं.

