दिवाली पर डबल धमाका! जयपुर में 'ग्रीन पटाखों' का बढ़ रहा क्रेज, जानें क्या है इनकी खासियत

Jaipur News: राजस्थान में दीपावली का पर्व नज़दीक आते ही गुलाबी शहर जयपुर में पटाखों का बाज़ार पूरी तरह से जगमगा उठा है. इस साल फोकस पर्यावरण संरक्षण पर है, जिसके कारण बाज़ार में केवल ग्रीन पटाखों को ही प्राथमिकता दी जा रही है. राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बिक्री और उपयोग के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे अवैध व्यापार पर सफलतापूर्वक लगाम लगी है.

शहर के प्रमुख हिस्सों, जैसे चांदपोल, सांगानेर और सीकर रोड, पर अस्थायी पटाखा दुकानें सज चुकी हैं, जहां ग्राहक उत्साह के साथ कम प्रदूषण वाले पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं.

1500 लाइसेंस जारी, बिक्री शुरू

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बार पटाखा शॉप के लिए दो हजार से ज़्यादा आवेदन आए थे, लेकिन सुरक्षा और नियमों को देखते हुए करीब पंद्रह सौ को ही बिक्री की अनुमति दी गई है. इसी आधार पर किशनपोल, बड़ी चौपड़, रामगंज, मानसरोवर और मालवीय नगर जैसे सभी मुख्य इलाकों में दुकानें सज गई हैं और बिक्री में तेज़ी आई है. व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पिछले साल के मुकाबले 15 से 20 फीसदी ज़्यादा बिक्री होने की उम्मीद है. खास तौर पर, बच्चों के लिए 'लो-नॉइज' (Low-Noise) पटाखों और सेफ वैरायटी की मांग बढ़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नियम सख्त, टीमें तैनात

बाज़ार में फुलझड़ियां, अनार, बम और रॉकेट जैसी पारंपरिक आतिशबाज़ी की वैरायटी मौजूद है, जिनकी कीमतें दस रुपए से लेकर हवाई आतिशबाज़ी में दस हज़ार रुपए तक हैं. अधिकतर माल की सप्लाई शिवाकाशी से हो रही है. कमिश्नरेट ने दुकानदारों को 20 से 30 दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए हैं, जो त्योहार के बाद अपने आप रद्द हो जाएंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है. अवैध पटाखों की बिक्री पर लगाम लगाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने विशेष टीमें भी गठित की हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-