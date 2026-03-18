जयपुर में हाईवे को सुरक्षित बनाने की पहल, 88 ब्लैक स्पॉट्स को गया सुधारा

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हाईवे पर 88 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारा गया है.वर्ष 2025 में अब 17 नए ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए हैं, जिन पर सुधारात्मक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए.
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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हाईवे पर जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. जयपुर जिले की सड़क सुरक्षा समिति ने जल्द ही हाईवे पर जरूरी संसाधन जुटाने और सड़कों को दुर्घटना मुक्त करने के निर्देश दिए है.
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से सड़क हादसों को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी को लेकर सभी जिलों की सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा भी जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं. जयपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करती है. समिति ने पिछले एक वर्ष में जयपुर जिले में सड़कों पर हादसों का प्रमुख कारण रहे 88 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारा है.
17 नए ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित
साल 2024 में जयपुर जिले में 88 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे. इनें से 34 ब्लैक स्पॉट्स पर स्थाई समाधान कर दिए गए हैं. इसके तहत फ्लाईओवर बनाने, अंडरपास बनाने आदि के कार्य किए गए हैं. वहीं, 53 ब्लैक स्पॉट्स पर अस्थाई सुधार किए गए हैं, जहां परमानेंट कार्य कराने की जरूरत नहीं है. वहीं, वर्ष 2025 में अब 17 नए ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए हैं, जिन पर सुधारात्मक कार्य पूरा करने के लिए रोड ऑनिंग एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं.
हाईवे पर इन संसाधनों की कमी
जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेस-वे पर वर्तमान में केवल एक एम्बुलेंस कार्यरत
जिला कलक्टर ने पिछली बैठक में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस लगाने को कहा
इसे लेकर NHAI ने एडवांस लाइफ सपोर्ट युक्त एक एम्बुलेंस की मंजूरी दी
वहीं फायर ब्रिगेड लगाने के लिए भी कार्रवाई होना बाकी
जयपुर-अजमेर हाईवे पर पहले 3 टोल प्लाजा पर लगी थी 3 फायर ब्रिगेड
पिछले 20 वर्षों में जीवीके द्वारा संधारण के दौरान लगी थी फायर ब्रिगेड
लेकिन वर्तमान कॉन्ट्रैक्टर के अनुबंध में हाईवे पर एक भी फायर ब्रिगेड नहीं
पूर्व में जब मोखमपुरा में हुई थी आग लगने की दुर्घटना, तब हुई थी परेशानी
जिला कलक्टर ने NHAI को फायर ब्रिगेड लगाने के दिए निर्देश
दिल्ली-अजमेर हाईवे पर ट्रैफिक ऐड पोस्ट पर क्रेन नहीं होने की परेशानी
ट्रैफिक ऐड पोस्ट महला और चंदवाजी पुलिया पर क्रेन नहीं रहती
समस्याओं को सुधारने को लेकर एजेंडा निर्धारित
हाईवे पर हादसे बढ़ने को लेकर परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा हादसों के कारणों को लेकर रिपोर्ट ली जाती है. ज्यादातर मामलों में प्रकोष्ठ को मिली रिपोर्ट में हाईवे पर बने अवैध कटों या अतिक्रमणों को जिम्मेदार माना गया है. जयपुर जिला सड़क सुरक्षा समिति की 20 मार्च को होने वाली बैठक में भी इन समस्याओं को सुधारने को लेकर एजेंडा निर्धारित किए गए हैं.
इन वजहों से भी बढ़ रहे हादसे
जयपुर-आगरा हाईवे और जयपुर-कोटा हाईवे पर अवैध कट बने हुए
अवैध टू व्हीलर कट से वाहन निकलने पर रहती है हादसे की आशंका
इन कटों पर अब NHAI क्रैश बैरियर लगाकर बंद करेगा
होटल-ढाबा संचालकों ने स्ट्रक्चर बनाकर, पेड़ लगाकर कब्जे किए
जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर 86 और 46 ECB-SOS लगे हुए थे
वर्तमान में ये सभी इमरजेंसी कॉल बॉक्स कार्यरत स्थिति में नहीं
एनएचएआई द्वारा अब हैल्पलाइन 1033 का प्रचार-प्रसार किया जा रहा
जिला सड़क सुरक्षा समिति अब वाहन चालकों के प्रशिक्षण पर भी जोर देने जा रही है. इसके तहत वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के संबंध में रूपरेखा तैयार की जाएगी. ज्वलनशील पदार्थों की लोडिंग करने वाले वाहनों के संचालन को लेकर भी समय की पाबंदी और गति सीमा निर्धारण किया जाएगा. वहीं, जयपुर शहर में यातायात जाम की स्थिति में सुधार को लेकर भी योजना बनाई जाएगी. राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!