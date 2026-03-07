जयपुर के मुहाना में अवैध यूरिया कारोबार का भंडाफोड़, 1100 से ज्यादा कट्टे जब्त

Jaipur News: यूरिया डाइवर्जन पर जयपुर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग की जयपुर टीम ने सांगानेर के मुहाना मंडी क्षेत्र में अवैध यूरिया की भारी खेप जब्त की है.
Jaipur News: यूरिया डाइवर्जन पर जयपुर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग की जयपुर टीम ने सांगानेर के मुहाना मंडी क्षेत्र में अवैध यूरिया की भारी खेप जब्त की है. यहां कृषि में काम आने वाले अनुदानित यूरिया का दुरुपयोग हो रहा था. अनुदानित यूरिया से डीजल गाड़ियों में उपयोग के लिए DEF यानी डीजल एक्जॉस्ट फ्लूड बनाया जा रहा था.
मुहाना के हवालों की ढाणी में दिनेश पुत्र राधेश्याम शर्मा के यहां से 1104 अनुदानित यूरिया के कट्टे पकड़े. वहीं कपूरावाला में ABI पेट्रोसाइन कंपनी से 50 यूरिया बैग जब्त किए. कृषि विभाग की तीन अलग-अलग टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की. टीम में परियोजना निदेशक आत्मा जयपुर डॉ. किशनलाल नागा, सहायक निदेशक कृषि सांगानेर अरविंद जांगिड़, कृषि अधिकारी जितेन्द्र सिंह, सुनीता शर्मा और निर्मला जाजोरिया शामिल रहे.
मौके से HURL कंपनी के 1154 यूरिया कट्टे और 821 खाली कट्टे जब्त किए गए. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि जब्त किए गए यूरिया के प्रत्येक कट्टे की कीमत 2190 रुपए है. इसमें 1923 रुपए का सरकारी अनुदान दिया जाता है. वहीं किसानों को 266.50 रुपए में दिया जाता है.
मंत्री ने बताया कि अनुदानित यूरिया का औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित है. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सेक्शन 25 के तहत यह दंडनीय अपराध है. अनुदानित यूरिया का DEF, कलर पेंट, प्लाईवुड, पशु आहार आदि फैक्ट्रियों में दुरुपयोग रोकने को लेकर जल्द ही सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा.
