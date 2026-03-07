Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर के मुहाना में अवैध यूरिया कारोबार का भंडाफोड़, 1100 से ज्यादा कट्टे जब्त

Jaipur News: यूरिया डाइवर्जन पर जयपुर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग की जयपुर टीम ने सांगानेर के मुहाना मंडी क्षेत्र में अवैध यूरिया की भारी खेप जब्त की है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByKashi Ram
Published:Mar 07, 2026, 06:54 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 06:54 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बढ़ा गर्मी का असर, आगामी दिनों में हीटवेव की चेतावनी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बढ़ा गर्मी का असर, आगामी दिनों में हीटवेव की चेतावनी!

राजस्थान में लू की दस्तक, बच्चों-बुजुर्गों के लिए IMD ने जारी की खास एडवाइजरी
6 Photos
Rajasthan Heatwave Alert

राजस्थान में लू की दस्तक, बच्चों-बुजुर्गों के लिए IMD ने जारी की खास एडवाइजरी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 11-12 मार्च को एक्टिव होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 11-12 मार्च को एक्टिव होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos
13 Photos
Women’s Day 2026

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos

जयपुर के मुहाना में अवैध यूरिया कारोबार का भंडाफोड़, 1100 से ज्यादा कट्टे जब्त

Jaipur News: यूरिया डाइवर्जन पर जयपुर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग की जयपुर टीम ने सांगानेर के मुहाना मंडी क्षेत्र में अवैध यूरिया की भारी खेप जब्त की है. यहां कृषि में काम आने वाले अनुदानित यूरिया का दुरुपयोग हो रहा था. अनुदानित यूरिया से डीजल गाड़ियों में उपयोग के लिए DEF यानी डीजल एक्जॉस्ट फ्लूड बनाया जा रहा था.

मुहाना के हवालों की ढाणी में दिनेश पुत्र राधेश्याम शर्मा के यहां से 1104 अनुदानित यूरिया के कट्टे पकड़े. वहीं कपूरावाला में ABI पेट्रोसाइन कंपनी से 50 यूरिया बैग जब्त किए. कृषि विभाग की तीन अलग-अलग टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की. टीम में परियोजना निदेशक आत्मा जयपुर डॉ. किशनलाल नागा, सहायक निदेशक कृषि सांगानेर अरविंद जांगिड़, कृषि अधिकारी जितेन्द्र सिंह, सुनीता शर्मा और निर्मला जाजोरिया शामिल रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौके से HURL कंपनी के 1154 यूरिया कट्टे और 821 खाली कट्टे जब्त किए गए. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि जब्त किए गए यूरिया के प्रत्येक कट्टे की कीमत 2190 रुपए है. इसमें 1923 रुपए का सरकारी अनुदान दिया जाता है. वहीं किसानों को 266.50 रुपए में दिया जाता है.

मंत्री ने बताया कि अनुदानित यूरिया का औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित है. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सेक्शन 25 के तहत यह दंडनीय अपराध है. अनुदानित यूरिया का DEF, कलर पेंट, प्लाईवुड, पशु आहार आदि फैक्ट्रियों में दुरुपयोग रोकने को लेकर जल्द ही सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news