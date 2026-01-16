JJM घोटाले में 4 केस में बुरे फंसे चीफ इंजीनियर, 22000 करोड़ के मामलों में बढ़ेंगी मुश्किलें

Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचईडी इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है. एसीबी आरोपियों के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज कर जांच कर रही है. जांच का दायरा जलदाय विभाग में इंजीनियर्स के मुखिया तक पहुंच गया है.ऐसे में आने वाले दिनों में जेजेएम घोटाले में इंजीनियर्स की मुश्किलें और बढ़ेगी.
Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन घोटाला जलदाय विभाग के लिए जी का जंजाल बन गया है. जांच एजेन्सियां नए केसेज में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर रही है. जांच का दायरा पीएचईडी में इंजीनियर्स के मुखिया तक पहुंच गया है. JJM घोटाले में 4 केस में चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल बुरी तरह से फंस गए है. फर्जी प्रमाण पत्र, झूठा शपथ पत्र, मनी लॉन्ड्रिंग, टैंडर नियमों की शर्त बदलने जैसे प्रकरणों में एसीबी की जांच चल रही है. केंद्र की हर घर नल योजना के जरिए इंजीनियर्स को गांव ढाणियों तक पानी पहुंचाना था,लेकिन उन्होंने मिलीभगत कर जनता का पैसा लूटा.
केस 1- झूठा शपथ पत्र, ACB में मकुदमा दर्ज
जल जीवन मिशन योजना में 187.33 करोड़ रुपये के घोटाले में PHED के तीन अफसरों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने FIR दर्ज की है. आरोप है कि फेक डॉक्यूमेंट से हैदराबाद की कंपनी भूरथनोम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए के टेंडर बांटे गए. वहीं कंपनी काे बचाने के लिए झूठे शपथ पत्र पेश कर अनुचित लाभ पहुंचाया. इन सभी टेंडर की कुल लागत करीब 1493 करोड़ रुपए बताई गई है. इस केस में तत्कालीन स्पेशल प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, परियोजना, अजमेर महेंद्र प्रकाश सोनी और अधिशासी अभियंता परियोजना खंड मांडल सिद्धार्थ टांक के खिलाफ FIR दर्ज की है. आरोप है कि जल जीवन मिशन के काम में कंपनी भूरथनोम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 187.33 करोड़ के अधूरे काम को पूरा बताकर झूठे शपथ पत्र दिए थे.
केस 2- फर्जी प्रमाण पत्र में 17 ए की मंजूरी
श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए 900 करोड के टैंडर जारी किए गए थे. इस मामले में 20 इंजीनियर्स की 17 ए की मंजूरी सरकार ने दी है. इस केस में चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के खिलाफ भी 17 ए की मंजूरी सरकार ने दी है,जिसमें एसीबी जांच कर रही है. पिछली कांग्रेस सरकार में दिनेश गोयल के पास चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट का काम था, अब दिनेश गोयल को चीफ इंजीनियर एडमिन की जिम्मेदारी दे रखी है.
केस 3- टैंडरों में शर्तें नियम बदली
पिछली सरकार में 20 हजार करोड के जेजेएम टैंडरों में शर्तें नियम बदली गई.इस केस की जोधपुर एसीबी जांच कर रही है.इस केस में आरोप है कि 20 हजार करोड के टैंडरों में साइड इंस्पेक्शन की शर्त पहले ही लगा दी थी,जिससे पारदर्शिता पूरी तरह से भंग हुई.जिससे ये पता चला गया था कि कौन कौन सी फर्मे टैंडर प्रक्रिया में भाग ले रही है.हालांकि बाद में इन 20 हजार करोड के टैंडर को निरस्त कर दिया गया था.
केस 4 - ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस
जल जीवन मिशन के 2500 करोड के घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर पीएचईडी के कई अफसरों के ठिकानों पर छापे पड़े. उस दौरान चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के घर ऑफिस के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी. पूरे केस में 5 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है. वहीं, राप्रदेशरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.ऐसे में अब पीएचईडी इंजीनियर्स की भी मुश्किलें बढ़ सकती है.
