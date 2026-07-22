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जयपुर में बच्चों में तेजी से फैल रहा पीलिया, उप जिला अस्पताल की OPD एक हजार के पार

जयपुर जिले के पर्यटन स्थल सांभरलेक में पीलिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. उपजिला अस्पताल के वार्डों में 5 से 15 वर्ष तक के पीलिया पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल की ओपीडी 1000 के पार पहुंच चुकी है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDilip choudhary
Published: Jul 22, 2026, 04:23 PM|Updated: Jul 22, 2026, 04:23 PM
जयपुर में बच्चों में तेजी से फैल रहा पीलिया, उप जिला अस्पताल की OPD एक हजार के पार
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: पर्यटन नगरी सांभरलेक में इन दिनों पीलिया की बीमारी तेजी से पांव पसार रही है, कस्बे में बच्चों के लगातार बीमार होने से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है. वहीं, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

स्थानीय उपजिला अस्पताल में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. अस्पताल के वार्ड पीलिया से पीड़ित मासूम बच्चों से भरे पड़े हैं. टीम अस्पताल के वार्ड में पहुंची तो ज्यादातर बेड पर पीलिया से ग्रसित 5 से 15 साल तक के बच्चे मिले, जहां उनके परिजनों ने बताया कि बच्चों की जांच रिपोर्ट में चिकित्सकों ने उन्हें पीलिया से ग्रसित होना बताया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

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पीलिया संक्रमण के चलते ओपीडी एक हजार के पार पहुंची
सांभरलेक उप जिला अस्पताल में वार्डों में भर्ती अधिकतर मरीजों में पीलिया से ग्रसित बच्चे ही मिल रहे हैं. वहीं, मरीजों की भारी भीड़ के चलते उपजिला अस्पताल की OPD का आंकड़ा एक हजार के पार पहुंच चुका है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों पर भी भारी दबाव है.

मौसमी बीमारियों सहित वायरल के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कस्बे में पिछले 20 दिनों से पीलिया से ग्रसित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे आमजन में पीलिया बीमारी को लेकर अपने बच्चों के प्रति भय का माहौल है.

आमजन ने माना नलों में आ रहा गंदा पानी कारण
कस्बे में लगातार बढ़ रहे पीलिया के मरीजों को लेकर आनजन का आरोप है कि लीकेज पाइप लाइन के चलते घरों में गंदा पानी आ रहा. कई बार दोनों में आने वाले नाल में गंदा बुधवार पानी आ रहा है, जिसके बाद परिवार के छोटे बच्चों को बुखार जा जाता है. उसके बाद पेट में दर्द और उल्टियां शुरू होती है, जहां जांच करने के बाद उन बच्चों में पीलिया के लक्षण पाए जा रहे हैं.

ऐसे में बड़ा सवाल है कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी सैंपल लेने की बात कह कर प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है. ऐसे में जब तक पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच नहीं की जाती तब तक पूरे मामले का खुलासा होना जरूरी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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