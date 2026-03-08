Zee Rajasthan
Jaipur: त्रिवेणी नगर में अवैध निर्माण पर JDA की बड़ी कार्रवाई, भवन को किया सील

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए त्रिवेणी नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई की और एक भवन का सील किया. 
 

Published:Mar 08, 2026, 08:23 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 08:23 PM IST

Jaipur: त्रिवेणी नगर में अवैध निर्माण पर JDA की बड़ी कार्रवाई, भवन को किया सील

Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए त्रिवेणी नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने त्रिवेणी नगर के पास स्थित 10बी विस्तार योजना के भूखंड संख्या 45 पर किए गए अवैध निर्माण को पुख्ता रूप से सील कर दिया.

जानकारी के अनुसार, जेडीए प्रवर्तन शाखा को इस स्थान पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी. जांच के बाद निर्माणकर्ता को जेडीए एक्ट की धारा 32 और 33 के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे.

इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर जेडीए ने धारा 34(क) के तहत कार्रवाई करते हुए रविवार को भवन के प्रवेश द्वारों को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंट की दीवार बनाकर बंद कर दिया और ताला लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की.

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जेडीए शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में प्रवर्तन अधिकारी जोन-5 और जेडीए के तकनीकी व राजस्व स्टाफ की मौजूदगी में की गई.

जेडीए प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अवैध निर्माण, कब्जा या अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151 या राजस्थान संपर्क पोर्टल और ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा सकें.

Jaipur News: 16 साल की साक्षी के संघर्ष ने सोशल मीडिया मैनेजर बनाया. 4 साल पहले पिता का साया उठ जाने के बाद दादा-दादी ने माता और छोटे भाई को घर से निकाल दिया. उसके बाद किराए में रहकर कभी भूखे-प्यासे रहकर संघर्ष के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी. आज साक्षी एक साल में मेहनत-प्रयास से एलएमएनआईटी में सोश्यल मीडिया में मैनेजर बनकर सबको बता दिया संघर्ष से हार नहीं मानकर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

आपको बता दें कि साक्षी ने परिवार को संभालते हुए अपनी मां को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया और पार्लर खुलवाया. जयसिंहपुरा खोर निवासी साक्षी सैनी ने सोशल मीडिया मैनेजर के साथ अभी पढ़ाई में फर्स्ट ईयर कर रही हैं. साक्षी का लक्ष्य है कि अपनी खुद की कंपनी खोलना है.

साक्षी की मां ने बताया कि बच्चों से पिता का साया उठ जाने के बाद सास-ससुर ने घर से निकाल दिया. संघर्ष की कहानी में साक्षी की जिद्द और मेहनत ने टूटने नहीं दिया. एलएमएनआईटी यूनिवर्सिटी टेड एक्स के प्रोग्राम में स्पीच के दौरान देश-विदेश के उद्योगपतियो ने साक्षी की कहानी की तारीफ की थी.
