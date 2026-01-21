Zee Rajasthan
सामोद वीर हनुमान मंदिर का कायाकल्प, JDA खर्च करेगा ₹7 करोड़, रामलाल शर्मा के प्रयासों से पर्यटन को लगेंगे पंख

Rajasthan News: जयपुर के सामोद वीर हनुमान मंदिर के विकास के लिए JDA ने ₹7 करोड़ स्वीकृत किए हैं. रामलाल शर्मा के प्रयासों से स्वीकृत इस राशि से भव्य प्रवेश द्वार, पैदल मार्ग और किचन ब्लॉक बनेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Jan 21, 2026, 04:30 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 04:30 PM IST

Jaipur News: राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल सामोद (चौमूं) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. आस्था के बड़े केंद्र वीर हनुमान मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अपना खजाना खोल दिया है. राज्य सरकार ने मंदिर परिसर में बुनियादी सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ 89 हजार रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.

आस्था और प्रयासों की जीत
इस बड़ी सौगात के पीछे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के निरंतर प्रयास रहे हैं. सामोद वीर हनुमान मंदिर से रामलाल शर्मा की गहरी व्यक्तिगत आस्था जुड़ी है और वे लंबे समय से मंदिर के जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पैरवी कर रहे थे. राशि स्वीकृत होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर बताया.

कहाँ और कैसे खर्च होगा
जेडीए द्वारा जारी बजट को मंदिर की व्यवस्थाओं को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. किचन ब्लॉक निर्माण (श्रद्धालुओं के भोजन हेतु) ₹3.60 करोड़,किचन ट्रस्ट एवं अन्य व्यवस्थाएं के लिए ₹65 लाख, मुख्य भव्य द्वार और पैदल मार्ग निर्माण ₹1.68 करोड़ अन्य विविध एवं सौंदर्यीकरण कार्य ₹1.96 करोड़ है.


श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
सामोद का यह मंदिर अपनी ऊंचाई और कठिन चढ़ाई के लिए जाना जाता है. नए बजट से मंदिर तक पहुँचने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित पैदल मार्ग बनाया जाएगा. साथ ही, मुख्य प्रवेश द्वार को भव्य रूप दिया जाएगा, जिससे मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी. किचन ब्लॉक के निर्माण से यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था सुगम हो सकेगी.

पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा
सामोद का वीर हनुमान मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है. इन विकास कार्यों से यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. वीर हनुमान मंदिर का यह कायाकल्प जयपुर के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करेगा. सरकार का यह कदम विरासत को सहेजने और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने की दिशा में सराहनीय है.

