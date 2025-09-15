Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में JEN भर्ती पर संकट, SOG ने शुरू की दस्तावेजों की जांच

Jaipur News: एसआई भर्ती के बाद, अब एसओजी की नजर जेईएन भर्ती पर है. दो अलग-अलग भर्तियों में नियुक्त 2,146 जूनियर इंजीनियर्स के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chauhan
Published: Sep 15, 2025, 05:39 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 05:41 PM IST

Trending Photos

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत
9 Photos
rajasthan tourism

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली चाल! विभाग ने 6 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में मौसम ने फिर बदली चाल! विभाग ने 6 जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी

जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट, जहां 50 रुपये में मिल जाएंगे एक जोड़ी कपड़े!
6 Photos
JAIPUR NEWS

जयपुर का सबसे सस्ता मार्केट, जहां 50 रुपये में मिल जाएंगे एक जोड़ी कपड़े!

राजस्थान में का वो गांव जहां, जहां बर्फ सी लगती है रेत!
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में का वो गांव जहां, जहां बर्फ सी लगती है रेत!

राजस्थान में JEN भर्ती पर संकट, SOG ने शुरू की दस्तावेजों की जांच

Jaipur News: राजस्थान में एसआई भर्ती में पेपर लीक के खुलासे के बाद, अब स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) की नजर जूनियर इंजीनियर (JEN) भर्ती पर है. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में लगे 2,146 जूनियर इंजीनियर्स के दस्तावेजों की गहन जांच शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि इस जांच में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

दो भर्तियों की हो रही है जांच
एसओजी के निर्देश पर जलदाय विभाग (PHED), सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), जल संसाधन विभाग (WRD) और स्वायत्त शासन विभाग (UDH) में नियुक्त जूनियर इंजीनियर्स की जांच तेज कर दी गई है. खास तौर पर दो बड़ी भर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

विभागों में हड़कंप, जांच कमेटियां बनीं
एसओजी के निर्देश के बाद विभागों में हड़कंप मच गया है. जलदाय विभाग ने जांच के लिए चार कमेटियां बनाई हैं, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट एसओजी को सौंपेंगी. ये कमेटियां शैक्षणिक दस्तावेज, आवेदन पत्र, फोटो और हस्ताक्षर का गहनता से मिलान कर रही हैं. जलदाय विभाग में ही करीब 550 जूनियर इंजीनियर्स की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसओजी ने एसआई भर्ती में 204 लोगों को गिरफ्तार किया है, और अब जेईएन भर्ती में भी इसी तरह के चौंकाने वाले खुलासे की उम्मीद है. कुछ विभागों ने संदिग्ध जूनियर इंजीनियर्स की रिपोर्ट पहले ही एसओजी को भेज दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news