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झोटवाड़ा की समस्याओं पर फूटा गुस्सा, कांग्रेस ने 200 फीट बाइपास से JDA कूच

जयपुर के झोटवाड़ा इलाके की जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में JDA कूच किया. 200 फीट बाइपास और अजमेर रोड से निकले इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 10, 2026, 01:33 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 04:42 PM IST
झोटवाड़ा की समस्याओं पर फूटा गुस्सा, कांग्रेस ने 200 फीट बाइपास से JDA कूच
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर में सोमवार को कांग्रेस ने शहर की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को लेकर दो बड़े प्रदर्शन किए. जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के खिलाफ 'हिसाब मांगो रैली' निकाली, वहीं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी ने JDA कार्यालय की ओर कूच किया. दोनों प्रदर्शनों में कांग्रेस ने सरकार और संबंधित विभागों पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया.

झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने JDA कार्यालय की ओर कूच किया. प्रदर्शनकारियों ने हाई टेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करने, सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने, लंबित पट्टे जारी करने, खराब सड़कों की मरम्मत तथा बिजली-पानी की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई. कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने 200 फीट बाइपास और अजमेर रोड से जेडीए मुख्यालय तक कूच किया.

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कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झोटवाड़ा इलाके में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जेडीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों पर जल्द कार्रवाई की चेतावनी दी है.

वहीं, कांग्रेस की हिसाब मांगो रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष दोनों कुछ देर के लिए पहुंचे. वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचारियावास, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अमीन कागजी, आर. आर तिवाड़ी समेत अन्य नेता शामिल हुए. इस दौरान नगर निगम के ऑफिस पर बेरिकेड्स तोड़कर अंदर घुस रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन भी चलाया गया.

सुबह नेहरू प्लेस, टोंक रोड से जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की 'हिसाब मांगो रैली' शुरू हुई. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नगर निगम मुख्यालय की ओर रवाना हुए. कांग्रेस ने शहर में जलभराव, कचरा, टूटी सड़कों, सीवरेज की बदहाल व्यवस्था, अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग सहित कई मुद्दों को लेकर नगर निगम को घेरा. कांग्रेस का आरोप था कि शहर में आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, जबकि नगर निगम की ओर से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा.

नगर निगम मुख्यालय के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की. कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने के प्रयास के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया.

जयपुर में एक ही दिन हुए कांग्रेस के दोनों प्रदर्शनों में स्थानीय समस्याएं केंद्र में रहीं. दोनों प्रदर्शनों के चलते शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित रहा. वहीं, नगर निगम प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का-मुक्की और वाटर कैनन के इस्तेमाल ने प्रदर्शन को और गरमा दिया. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शहर और झोटवाड़ा की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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