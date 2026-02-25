Khatu Shyam Ji: प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से श्याम भक्तों को हो रही भारी परेशानी, परिवहन मंत्री तक पहुंची बात

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के जयपुर में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों की भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. ये मुद्दा उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा तक पहुंचा.
Khatu Shyam Ji: प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल ने श्याम भक्तों की आस्था की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. बस नहीं मिलने के कारण श्याम भक्तों को परेशानी हो रही है. श्याम भक्तों की इस परेशानी को देखते हुए भाजपा विधायक परिवहन मंत्री उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से मिलने पहुंचे. डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अतिरिक्त बच्चे चलाने का आश्वासन दिया.
खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध लक्खी मेला चल रहा है. मेले में हर रोज लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न इलाकों से पहुंच रहे हैं. दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को वापसी के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई स्थानों पर बस और अन्य वाहनों की उपलब्धता नहीं होने से भक्त घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं.
अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की मांग
इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया. विधायक बालमुकुंद आचार्य, सुभाष मील और शत्रुघ्न गौतम ने उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर श्याम भक्तों के लिए तत्काल अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की मांग की.
विधायकों ने स्पष्ट कहा कि दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम तरीके से वापस लौटने की सुविधा मिलनी चाहिए. वर्तमान हालात में परिवारों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
लक्खी मेले में लगातार पहुंच रहे भक्त
लक्खी मेले के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है लेकिन फिर भी प्राइवेट बसों के हड़ताल के कारण साधन नहीं मिल पा रहे हैं. इस परेशानी को देखते हुए विधायकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है.
डिप्टी सीएम ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से की बातचीत
मामले की गंभीरता को समझते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने तुरंत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम शर्मा से बातचीत की और श्याम भक्तों के लिए अतिरिक्त बसों व मिनी बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर स्तर पर वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था को लेकर तेजी से कार्रवाई की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.
सरकार की इस त्वरित पहल से श्याम भक्तों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, हड़ताल के चलते उत्पन्न स्थिति पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है.
