Jaipur: बदमाशों ने कॉल करके पहले बुलाया, फिर IT कंपनी के मालकों को किया किडनैप और मांगे 1 करोड़

Jaipur News: राजधानी जयपुर में IT कंपनियों के संचालकों का अपहरण हुआ और बदमाशों ने परिजनों से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस इस मामले की जांच की जा रही है.
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Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में IT कंपनियों के संचालकों के अपहरण का मामला सामने आया है. करीब सात बदमाश पीड़ित का अपहरण कर गलता गेट की पहाड़ियों पर ले गए और परिजनों से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस ने जंगल में दबिश देकर दोनों पीड़ित को दस्तयाब किया.
वहीं, जंगल का फायदा उठाकर आरोपी मौके से भाग निकला. आरोपियों ने यूएसडी क्रिप्टो करंसी का लालच देकर दोनों को सुनसान इलाके में बुलाया था. हालांकि पूरा मामला असल में क्या है इसकी हर एंगल से जांच कर रही है क्योंकि मामला आपसी पैसों के विवाद का भी हो सकता है.
IT कंपनी के संचालक का अपहरण
जयपुर के मुहाना इस्कॉन रोड से IT कंपनी के संचालक राहुल और दिनेश से अपहरण का मामला सामने आया है. किराए की कार से आए करीब 7 बदमाशों ने दोनों का अपहरण किया. बदमाश पहले से राहुल और दिनेश को जानते थे. यूएसडी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर दोनों को सुनसान इलाके में बुलाया गया. उसके बाद गाड़ी में बैठाकर गलता गेट के जंगल इलाके में फरार हो गए.
अगर जिंदा देखना है तो...
वहां जाकर पीड़ितों के मोबाइल फोन से ही परिजनों को कॉल किया और कहा कि अगर जिंदा देखना है तो 1 करोड़ रुपये जल्दी से भिजवा दो. परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, उसके बाद तुरंत पुलिस एक्टिव हुई और GPS लोकेशन के आधार पर जंगल में पुलिस की टीम पहुंची. वहां पर दोनों पीड़ित को दस्तयाब किया. हालांकि जंगल का फायदा उठाकर सारे आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों को नामजद कर लिया है और उनकी तलाश जारी है.
बदमाशों ने मोबाइल कर दिए थे बंद
बदमाश पहले गोनेर पहुंचे, फिर हिंगोनिया गौशाला, इंदिरा गांधी नगर, खो नागोरियान, कानोता होते हुए बस्सी पहुंचे. इसके बाद नायला और जामड़ोली के जंगलों में घूमते रहे. पुलिस ने गलता के जंगलों से कार जब्त कर ली है. पीड़ित इस्कॉन मंदिर के पास आईटी कंपनी चलाते हैं. गुरुवार शाम 6 बजे उन्हें कॉल आया, जिसने यूएसडीटी निवेश का झांसा देकर बुलाया. दोनों शाम 7 बजे वहां पहुंचे, जहां से बदमाश कार में बैठाकर ले गए. पुलिस ने सीसीटीवी से कार नंबर ट्रेस किया और मानसरोवर स्थित रेंटल कंपनी पहुंची. कंपनी ने कार में GPS की जानकारी दी. पुलिस ने GPS और दोनों के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर ट्रैकिंग शुरू की. बदमाशों ने मोबाइल बंद नहीं किए थे.
आरोपियों की तलाश जारी
सभी आरोपी जयपुर के आगरा रोड के रहने वाले हैं. पुलिस ने आरोपियों को नामजद कर लिया है. हालांकि गिरफ्तारी के डर से आरोपी फरार हो गए हैं. पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित की है, जो आरोपियों की तलाश कर रही है. जांच में सामने आया कि सभी बदमाश आदतन अपराधी है और उन्होंने और भी कई वारदातों की है.
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