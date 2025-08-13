Zee Rajasthan
Jaipur News: डेढ़ साल के मासूम बेटे संग ट्रेन के आगे कूद गई विवाहिता, पति ने की थी यह हरकत

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में पति के कर्ज से परेशान पत्नी ने डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूद कर जिंदगी समाप्त कर ली. घटनाक्रम मालपुरा गेट थाना इलाके का बताया जा रहा है.

Published: Aug 13, 2025, 12:09 IST | Updated: Aug 13, 2025, 12:09 IST

Jaipur News: डेढ़ साल के मासूम बेटे संग ट्रेन के आगे कूद गई विवाहिता, पति ने की थी यह हरकत

Jaipur News: राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई. पति के कर्ज से परेशान पत्नी ने डेढ़ साल के मासूम के साथ ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लिया. घटनाक्रम मालपुरा गेट थाना इलाके का बताया जा रहा है.

प्रिया सिंह ने डेढ़ साल के बेटे आर्विक के साथ ट्रेन के आगे कूद सुसाइड कर लिया. मृतका की 2020 में विकास के साथ शादी हुई थी. जुआ खेलने की लत के चलते विकास पर 19 लाख का कर्जा हो गया था. कर्जदार घर पर आकर विकास की पत्नी प्रिया को परेशान करते थे, जिसके चलते जुलाई माह में मृतका अपने बेटे के साथ मायके आ गई थी.

सोमवार को विकास पत्नी और बेटे को ससुराल लेने आया था. कर्जे को लेकर इस दौरान विकास और मृतका के बीच झगड़ा हुआ. झगड़ा करने के बाद पत्नी और बच्चे को लिए बिना विकास घर लौट गया. इसके बाद प्रिया ने अपने डेढ़ साल के बेटे के साथ ट्रेन के आगे कूद आत्महत्या कर ली. मृतका की मां ने मालपुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.


बुधवार अलसुबह को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. दौसा-मनोहपुर रोड पर बापी के पास एक कंटेनर और यात्री पिकअप की जोरदार भिड़ंत में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए. मृतकों में 3 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं. हादसा उस समय हुआ जब पिकअप में सवार लोग खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे.


दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, बापी के पास हुए एक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है. 9 लोगों को इलाज के लिए जयपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई.

कहां के हैं निवासी
कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि कार सवार लोगों ने पहले खाटूश्याम दर्शन किए. इसके बाद सालासर बालाजी के दर्शन कर कार से घर जा रहे थे. इस दौरान बापी से पहले रोड किनारे खड़े कंटेनर में गाड़ी जा घुसी, जिसमें 7 बच्चे और तीन महिलाओं की मौत हुई है. डीएसपी ने बताया कि हादसे में सभी मृतक असरौली ऐटा यूपी के निवासी है.

इनकी हुई पहचान
हादसे में मरने वालों में पूर्वी (3) पुत्री संजीव, प्रियंका (25) पत्नी संजीव, दक्ष (5) पुत्र जयप्रकाश राजपूत, शीला पत्नी जयप्रकाश, अंशु (26) पुत्र संतोष के नाम सामने आए हैं. अन्य मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. वहीं, सीमा (23) पत्नी मनोज, मनोज (25) पुत्र लाखन, नैतिक (8) पुत्र सौरभ, प्रियंका पत्नी लाखन, रीता (26) पत्नी सौरभ, लक्ष्य (7) पुत्र सौरभ, नीरज (20) पत्नी जशवंत राजपूत, सौरभ (26) पुत्र खूबकरण राजपूत, सौरभ (32) पुत्र ज्ञान सिंह राजपूत गंभीर घायल हुए हैं. इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया है.

