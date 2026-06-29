/Jaipur News: पैरामेडिकल परीक्षा में 45 छात्रों की नकल की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: राजधानी जयपुर में पैरामेडिकल परीक्षा में नकल कराने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. जयपुर पुलिस ने परीक्षा से पहले ही इस साजिश को नाकाम करते हुए दो कॉलेजों से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक कॉलेज संचालक, एक एचओडी, एक लेक्चरर और कॉलेज संचालक का भतीजा शामिल है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि झुंझुनूं के मुकुंदगढ़ स्थित एस. करण कॉलेज के प्रथम वर्ष के करीब 45 छात्रों को जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक ही कमरे में बैठाकर नकल कराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी. इसके लिए छात्रों से कुल 5 लाख 50 हजार रुपये वसूले गए थे.

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मोबाइल फोन की व्हाट्सएप चैट से मिले सबूत

गिरफ्तार आरोपियों में एस. करण कॉलेज के एचओडी कृष्ण कुमार, लेक्चरर शंकर लाल जाट और प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल और उनके भतीजे देवकृष्ण मंडीवाल शामिल हैं. जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा कक्ष में मनचाहे इनविजिलेटर की ड्यूटी लगवाकर छात्रों को परीक्षा के दौरान उत्तर पढ़ाने की योजना बनाई गई थी. आरोपियों ने कबूल किया है कि इस काम के लिए 3.27 लाख रुपये कॉलेज संचालक को दे दिए गए थे.

पूरे मामले का खुलासा एक गोपनीय सूचना के बाद हुआ. सूचना मिलते ही डीएसटी और खोराबीसल थाना पुलिस सक्रिय हुई और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से बरामद डायरियों में छात्रों के नाम और उनसे वसूली गई रकम का पूरा हिसाब मिला. इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल फोन की व्हाट्सएप चैट से भी अहम सबूत मिले हैं. चैट में छात्रों के एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़े दस्तावेज साझा किए गए थे, जिससे पूरे नकल रैकेट की साजिश उजागर हो गई.

नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर किया हंगामा

इधर, पुलिस को मौके से विद्यार्थियों के नाम लिखी पर्चियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं. घटना की जानकारी मिलते ही परीक्षा केंद्र पर मौजूद अन्य अभ्यर्थी भड़क गए. नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी, हंगामा और तोड़फोड़ की. प्रदर्शन के दौरान कुर्सियां फेंकी गईं और परीक्षा रद्द करने की मांग उठीबढ़ते बवाल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया.

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर छात्रों को शांत कराया. मामले की सूचना परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को भी दी गई. राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने गड़बड़ी के बाद संबंधित परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी. काउंसिल ने परीक्षा केंद्र की मान्यता भी निरस्त करने का निर्णय लिया.



फिलहाल खोराबीसल थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग, परीक्षा कर्मी या अन्य संस्थान भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे या नहीं. पुलिस पूरे रैकेट की कड़ियां खंगाल रही है.

