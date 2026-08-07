/जयपुर में मिला 3 बच्चों के पिता का शव, मृतक बोला था कि मुझे दिख रही लाल साड़ी में औरत...

Jaipur News: राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में एक आत्महत्या का मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है. तीन बच्चों के पिता वसीम उर्फ मुन्ना ने फंदा लगाकर जान दे दी, लेकिन मौके पर जो मिला, उसने पुलिस को भी उलझा दिया.

मृतक महिला के कपड़े पहने हुए था और कमरे से एक बैग में महिला के कपड़े और मेकअप का सामान भी बरामद हुआ है. आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया हैं कि मृतक को पिछले कुछ दिन से एक महिला लाल साड़ी में दिखाई दे रही थी. मामला ऊपरी हवा यानि भूत -प्रेत का भी बताया जा रहा है. बहरहाल पूरे मामले में पुलिस जांच चल रही हैं.

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महिलाओं के कपड़े पहन किया सुसाइड

जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र में वसीम उर्फ मुन्ना ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पूरे मामले में जानकारी सामने निकलकर सामने आयी कि मृतक खुद कपड़े सिलने का काम करता था, और नगीने घिसाई का काम भी उसे आता था. ऐसा बताया जा रहा हैं कि जो महिलाओं के कपड़े उसने पहनकर सुसाइड किया, वो उसने खुद सिले थे. आत्महत्या से पहले उसने मेकअप किया, लहंगा पहना और फिर घर में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया.

मृतक के थे तीन बच्चे

रहस्यमयी सुसाइड से जुड़े इस मामले में मृतक जवाहरात के कारोबार से जुड़ा था और तीन बच्चों का पिता था. शुरुआती जांच में न तो किसी कर्ज का मामला सामने आया है और न ही पारिवारिक विवाद की पुष्टि हुई है. मौके पर किसी प्रकार का सुसाइड नोट भी नहीं मिला है. घटना से पहले मृतक अपनी पत्नी और बच्चों को उनके मायके छोड़कर आया था. इसके बाद रात में उसने यह कदम उठा लिया.

महिला के कपड़े और मेकअप का सामान मिला

जांच के दौरान कमरे से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें महिला के कपड़े और मेकअप का सामान मिला. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन सामानों का घटना से क्या संबंध है और क्या मृतक पहले भी महिला के कपड़े पहनता था?



हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. पूरे मामले में एक जानकारी ये भी सामने आयी कि मृतक को पिछले कुछ दिन से लाल कपड़ो में एक महिला दिखाई दे रही थी, उसने ये बात अपने घर में भी बताई थी, लेकिन इसे मजाक में लिया गया.

मृतक की पत्नी ने दिया ये बयान

पुलिस अब मृतक की पत्नी के बयान, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके. दूसरी ओर, इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं, जैसे भूत -प्रेत, किन्नरों की संगत, लेकिन जब तक पुलिस जांच नहीं हो जाती, कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता. फिलहाल डीसीपी नॉर्थ के निर्देशन में गठित विशेष टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

आत्महत्या की गुत्थी उलझी

फिलहाल इस आत्महत्या की गुत्थी उलझी हुई है. महिला के कपड़ों में आत्महत्या और मौके से मिले सामान ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच, पत्नी के बयान और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे.