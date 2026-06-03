Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: 20 साल बाद मंसूरी समाज में लोकतंत्र की वापसी, 8 जिलों में एक साथ होंगे चुनाव, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan News: 20 साल बाद मंसूरी समाज में लोकतंत्र की वापसी, 8 जिलों में एक साथ होंगे चुनाव, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan News: जयपुर में मंसूरी समाज विकास सोसायटी की बैठक में 20 साल बाद आठों जिलों में लोकतांत्रिक चुनाव कराने का ऐतिहासिक फैसला हुआ है. 15 जून से सदस्यता अभियान शुरू होगा और 15 सितंबर 2026 को मतदान व परिणाम घोषित किए जाएंगे.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 03, 2026, 03:09 PM|Updated: Jun 03, 2026, 03:09 PM
Rajasthan News: 20 साल बाद मंसूरी समाज में लोकतंत्र की वापसी, 8 जिलों में एक साथ होंगे चुनाव, जानें पूरी डिटेल
Image Credit: Rajasthan News

राजस्थान में मंसूरी समाज को संगठित, मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. जयपुर के दाता दरगाह अमानीशाह में 'मंसूरी समाज विकास सोसायटी' के तत्वावधान में समाज के सभी आठों जिलों के पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों की एक जाजम पर अहम बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से करीब 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आठों जिलों में एक साथ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने का शंखनाद किया गया है

घोषणा के मुताबिक, आगामी 15 सितंबर 2026 को मतदान, मतगणना, चुनाव परिणाम और निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एक ही दिन आयोजित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उपाध्यक्ष चांद मुहम्मद की अध्यक्षता में बैठक
बैठक का आगाज बेहद रूहानी माहौल में कुरआन की मुकद्दस तिलावत के साथ किया गया. मंसूरी समाज विकास सोसायटी (रजि.) के मुख्य अध्यक्ष अब्दुल अजीज के वर्तमान में भारत से बाहर होने के कारण, संस्था के उपाध्यक्ष चांद मुहम्मद ने इस महत्वपूर्ण बैठक की कमान संभाली और अध्यक्षता की.

नियम एक होंगे तो सामाजिक संगठन मजबूत होगा
बैठक की रूपरेखा रखते हुए सोसायटी के वरिष्ठ पदाधिकारी अब्दुल लतीफ आरको ने चुनाव के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि जब आठों जिलों के पदाधिकारी और समाज के प्रबुद्धजन मिलकर एक पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो इससे हमारी सामाजिक एकता को नई ताकत मिलेगी. यदि पूरे समाज के नियम-कायदे और नीतियां एक समान होंगी, तो भविष्य में कौम के हित में बड़े निर्णय लेने और उन्हें धरातल पर लागू करवाने में बेहद आसानी होगी.

15 जून से शुरू होगा महा-सदस्यता अभियान
सोसायटी के पदाधिकारियों के अनुसार, इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मापदंडों के आधार पर संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए विस्तृत समय-सारिणी (Schedule) तय कर दी गई है. बता दें कि 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा. इसके बाद जोड़े गए सदस्यों का भौतिक और दस्तावेजी सत्यापन होगा. सत्यापन के बाद आधिकारिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इस सूची पर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी.

समाज के प्रबुद्धजनों ने किया स्वागत, दस्तखत कर जताई सहमति
इस बैठक में राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों से आए समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और अपने विचार साझा किए. समाज के वरिष्ठ व गणमान्य नागरिक मोहम्मद हनीफ, पूर्व सरपंच गफूर, इकबाल और अकबर सहित कई वक्ताओं ने मंच से अपनी बात रखी.

बैठक के समापन पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों ने हाथ उठाकर इस चुनावी फैसले का स्वागत किया और एक मत होकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. समाज का मानना है कि इस कदम से युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में मदद मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

ट्रेंडिंग न्यूज़

सुबह-सुबह जयपुर सर्राफा बाजार से आई बड़ी खबर, खरीदारों की होगी मौज! जानिए क्या हैं आज सोना-चांदी के रेट

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट, HC की सख्ती के बाद आयोग ने मांगा डेटा, क्या अब होगा समाधान ?

आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Rajasthan News: राजस्थान में 8 हजार प्रिंसिपल्स का भविष्य अधर में, 8 जून से उग्र आंदोलन की चेतावनी

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan में जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल, डिजिलॉकर में मिलेंगे दस्तावेज, इस तरह होगा सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर हुई छापेमारी, अब कृषि विभाग ने संदिग्ध मूंगफली बीज की बिक्री रोकी

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

पाली में साइलेंट अटैक आने से 14 साल के बच्चे की बस में हुई मौत, नानी के घर था जा रहा

Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

Rajasthan News: इस तरह बनाएं मारवाड़ की पितोड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि पनीर भी हो जाए फेल

Jhunjhunu: ड्यूटी जॉइन करने से पहले जवान का निधन, पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी, जयपुर-अजमेर के साथ कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा!

कैलाश चौधरी, मदन राठौड़ की जगह लेना चाहते हैं - डोटासरा

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

जयपुर में फिर थार का कहर, MBBS स्टूडेंट राकेश मीणा को मारी टक्कर, 150 मीटर तक घसीटी बाइक

PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

Rajasthan News: भीषण गर्मी में बड़ी राहत, PHED के 6 स्पेशल अभियान में 3 हजार हैंडपंप ठीक, 1401 अवैध कनेक्शन कटे

6 बच्चों का पिता कर रहा तीसरे निकाह की तैयारी, पत्नी बच्चों संग एसपी ऑफिस पहुंची, की ये बड़ी मांग!

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

जयपुर की गौशाला बनी मौतशाला! गायों के शवों को जेसीबी से दफनाने का आरोप

Rajasthan News: राजस्थान आबकारी विभाग में बड़ा बदलाव, जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के पद खत्म, अब ये होगा नया नाम

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

TAGS:
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
OLX पर कार बेचने के बहाने लूट, 9 साल बाद पांच आरोपियों को सजा
Alwar news
2
Chittorgarh News
3
Rajasthan Crime
4
World Bicycle Day 2026
5
Dholpur News