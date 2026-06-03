/Rajasthan News: 20 साल बाद मंसूरी समाज में लोकतंत्र की वापसी, 8 जिलों में एक साथ होंगे चुनाव, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में मंसूरी समाज को संगठित, मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. जयपुर के दाता दरगाह अमानीशाह में 'मंसूरी समाज विकास सोसायटी' के तत्वावधान में समाज के सभी आठों जिलों के पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों की एक जाजम पर अहम बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से करीब 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आठों जिलों में एक साथ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने का शंखनाद किया गया है

घोषणा के मुताबिक, आगामी 15 सितंबर 2026 को मतदान, मतगणना, चुनाव परिणाम और निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एक ही दिन आयोजित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उपाध्यक्ष चांद मुहम्मद की अध्यक्षता में बैठक

बैठक का आगाज बेहद रूहानी माहौल में कुरआन की मुकद्दस तिलावत के साथ किया गया. मंसूरी समाज विकास सोसायटी (रजि.) के मुख्य अध्यक्ष अब्दुल अजीज के वर्तमान में भारत से बाहर होने के कारण, संस्था के उपाध्यक्ष चांद मुहम्मद ने इस महत्वपूर्ण बैठक की कमान संभाली और अध्यक्षता की.

नियम एक होंगे तो सामाजिक संगठन मजबूत होगा

बैठक की रूपरेखा रखते हुए सोसायटी के वरिष्ठ पदाधिकारी अब्दुल लतीफ आरको ने चुनाव के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि जब आठों जिलों के पदाधिकारी और समाज के प्रबुद्धजन मिलकर एक पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो इससे हमारी सामाजिक एकता को नई ताकत मिलेगी. यदि पूरे समाज के नियम-कायदे और नीतियां एक समान होंगी, तो भविष्य में कौम के हित में बड़े निर्णय लेने और उन्हें धरातल पर लागू करवाने में बेहद आसानी होगी.

15 जून से शुरू होगा महा-सदस्यता अभियान

सोसायटी के पदाधिकारियों के अनुसार, इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मापदंडों के आधार पर संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए विस्तृत समय-सारिणी (Schedule) तय कर दी गई है. बता दें कि 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में सघन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा. इसके बाद जोड़े गए सदस्यों का भौतिक और दस्तावेजी सत्यापन होगा. सत्यापन के बाद आधिकारिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इस सूची पर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी.

समाज के प्रबुद्धजनों ने किया स्वागत, दस्तखत कर जताई सहमति

इस बैठक में राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों से आए समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और अपने विचार साझा किए. समाज के वरिष्ठ व गणमान्य नागरिक मोहम्मद हनीफ, पूर्व सरपंच गफूर, इकबाल और अकबर सहित कई वक्ताओं ने मंच से अपनी बात रखी.

बैठक के समापन पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों और प्रबुद्धजनों ने हाथ उठाकर इस चुनावी फैसले का स्वागत किया और एक मत होकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. समाज का मानना है कि इस कदम से युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में मदद मिलेगी.