/Jaipur News: अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह की धूम, 13 जोड़े बंधे विवाह बंधन में

Jaipur News: अक्षय तृतीया के अवसर पर आमेर में माली (सैनी) समाज की ओर से 27वें आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ. यह कार्यक्रम आमेर स्थित पीली की तलाई स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्टेडियम में विवाह समारोह संपन्न हुआ.

सामूहिक विवाह समारोह पूरे उत्साह और सामाजिक एकता के साथ 13 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. सम्मेलन में समाज के गणमान्य लोगों, परिजनों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. सभी ने नवविवाहित जोड़ों को नए जीवन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया.

पूरे समारोह में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराए गए. माली (सैनी) समाज विकास समिति के अध्यक्ष पूरणमल सैनी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में फिजूलखर्ची को रोकने और सादगीपूर्ण विवाह की प्रेरणा देने का एक प्रभावी माध्यम है.

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में भी एक सकारात्मक प्रयास हैं. उन्होंने समाज के सभी लोगों से ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाने का आह्वान किया. सम्मेलन के सफल आयोजन पर समाज के लोगों ने खुशी जताई और आयोजकों की सराहना की.

वहीं, टोंक बनेठा उपतहसील मुख्यालय पर आयोजित इस भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई. इसके बाद मुख्य बाजार से विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें दूल्हा-दुल्हन की पारंपरिक निकासी आकर्षण का केंद्र रही. बैंड-बाजों और ढोल-नगाड़ों के साथ निकली इस शोभायात्रा ने पूरे कस्बे को उत्सव में बदल दिया. रास्ते में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया.

सम्मेलन स्थल पर भव्य पांडाल सजाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 80 जोड़े विवाह बंधन में बंधे. आयोजन से पहले विभिन्न धार्मिक रस्में और परंपराएं भी निभाई गईं, जिनमें समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. यह आयोजन समाज की एकता और सहयोग का प्रतीक है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को भी सहारा मिलता है. सामूहिक विवाह सम्मेलन ने सामाजिक समरसता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया.