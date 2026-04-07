Jaipur News: जांच में खुला 'मेडिसिन मुनाफे' का राज, एक ही दवा के दाम की कीमत में 70% तक का खेल!

Rajasthan News: ज़ी न्यूज़ की मुहिम को लेकर जब जयपुर में पड़ताल की तो ग्राउंड पर एक ही दवा, एक ही साल्ट लेकिन कीमत में भारी अंतर सामने आया. पड़ताल में एक ही साल्ट की दवा अलग-अलग कीमतों पर बिकती नजर आई, जिस दवा पर MRP 204 रुपये लिखी है, वही थोक बाजार में महज 80 रुपये तक मिल रही है.

होलसेल में अमॉक्सीक्लेव 625 दवा खरीदी, जो आमतौर पर एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल की जाती है. जिस दवा पर MRP 204 रुपये थी, जो खरीदने पर कुछ डिस्काउंट के साथ 192.12 तक हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि वही दवा हमने होलसेल में मात्र 80 रुपये में खरीदी. इसके साथ ही सिप्ला की कैल्शियम विटामिन डी3 जिसे सिपकल 500 टैब कहते है, जो रिटेल में 104.66 में खरीदी, जिसकी होलसेल रेट मात्र 30 रुपये थी.

दवाओं में कीमत में 70 फीसदी तक का अंतर

इतना ही नहीं मोंटास एल की लियो सिट्रेजीन टेबलेट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आया. इसकी हमने रिटेल रेट 183.28 पे की जबकि होलसेल में हमने मात्र 16 रुपये में खरीदी. ये केवल एक दवा में नहीं बल्की लगभग सभी जेनेरिक ब्रांडेड दवाओं में 50 से 60 फीसदी और किसी दवाओं में तो 70 फीसदी तक का अंतर है.

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दवाई का बिल दिखाने से किया मना

जब हमने होलसेलर से किसी मेडिकल द्वारा खरीदी गई दवाई का बिल दिखाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, उनका कहना था कि ये प्राइवेट होता है और रेट में डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता है. वहीं, जब किसी होलसेल खरीददार से बात की उसने साफ कहा कि अभी जो यहां से दवा खरीदी है वो 500 रुपये की पड़ी, वहीं जब पहले सेम दवा रिटेल में खरीदी तो 1300 की थी.

गजेंद्र सिंह खींवसर ने क्या कहा?

हमने रिटेलर से बात की और पूछा की इतनी महंगी क्यों? इतना डिफरेंस क्यों? तो उन्होंने साफ कहा कि वे MRP पर ही सीमित छूट देकर दवाइयां बेचते हैं और इस अंतर पर कार्रवाई सिर्फ ड्रग कंट्रोलर ही कर सकता है. इस पूरे मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अमृत योजना के तहत जल्द ही बेहतर गुणवत्ता की दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी.

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