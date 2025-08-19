Zee Rajasthan
माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025, वर्ष 2047 तक एक करोड़ को मिलेगा रोजगार

Jaipur News: राजस्थान में खान एवं भू-विज्ञान विभाग निरंतर नवाचार और तकनीक के जरिए अपने खनन पट्टा धारकों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Aug 19, 2025, 18:38 IST | Updated: Aug 19, 2025, 18:38 IST

माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025, वर्ष 2047 तक एक करोड़ को मिलेगा रोजगार

Jaipur News: राजस्थान में खान एवं भू-विज्ञान विभाग निरंतर नवाचार और तकनीक के जरिए अपने खनन पट्टा धारकों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है. मुख्यमंत्री और खान विभाग के मंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज विभाग से जुड़े लीज धारकों और निवेशकों के लिए कुछ ऐसे नए प्रावधान किए हैं, जिससे न केवल निवेशकों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे.

साथ ही राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकेगी. राजस्थान देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है, जहां विविध प्रकार के खनिज बहुतायत में उपलब्ध है. यहां कुल 22 प्रकार के मेजर मिनरल और 36 प्रकार के माइनर मिनरल पाए जाते हैं. आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के कुल भूभाग के 0.68 प्रतिशत हिस्से में खनन गतिविधियां की जाती हैं.

इनमें भी लैड, जिंक, वोलेस्टोनाइट, सेलिनाइट, कैल्साइट और जिप्सम का देश में एकमात्र उत्पादक प्रदेश है. राज्य में मेजर मिनरल की 3021 माइनिंग लीज हैं. राज्य में माइनर मिनरल की 13831 माइनिंग लीज हैं, जबकि 17694 क्वारी लाइसेंसधारक हैं. वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को आधार मानें तो राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी में माइनिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 3.4 फीसदी रही है.

माइनिंग सेक्टर से राज्य के 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है. राज्य में माइनिंग के अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के उत्पादन के अवसर भी बढ़ रहे हैं. यहां 13 पेट्रोलियम माइनिंग लीज और 14 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं. राज्य में 9 मिलियन मेट्रिक टन सालाना उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी एचपीसीएल के माध्यम से लगाई जा रही है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो नई खनिज नीति 2024 और एम-सैंड नीति 2024 जारी की हैं, उनमें आमजन को राहत देने पर भी फोकस किया गया है. नई खनिज नीति में बजरी के नियमन को लेकर कवायद की गई है. इसमें बजरी के अधिक से अधिक ब्लॉक की नीलामी की जा रही है. बजरी को लेकर विभाग द्वारा एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिससे बजरी निर्माता से आमजन सीधे बजरी खरीद सकेंगे. इस प्रक्रिया से अवैध बजरी खनन पर रोक लगेगी.

राज्य सरकार ने नदियों में बजरी खनन को सीमित करने की दिशा में एम-सैंड को बढ़ावा देने की कोशिश की है. इसके तहत अब राजकीय निर्माण कार्यों में अगले 5 वर्ष में बजरी के आधे विकल्प के रूप में एम-सैंड का उपयोग करना अनिवार्य होगा. राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं, राज्य सरकार से वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों में अभी 25 प्रतिशत एम-सैंड का उपयोग करना जरूरी है.

वर्ष 2028-29 तक इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा. राज्य सरकार के ये प्रयास कितने कारगर हैं. क्या वाकई इनसे खनन पट्टाधारक लाभान्वित हो रहे हैं. खान विभाग के अफसरों और विशेषज्ञों की नजर में राजस्थान में खनिज सेक्टर में क्या हैं ऑपोर्च्यूनिटीज और क्या हैं चैलेंजेज. आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जी राजस्थान लेकर आया है. यह विशेष कार्यक्रम- माइंस एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2025 एक्सीलरेटिंग ग्रोथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर है.

