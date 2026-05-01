/Rajasthan News: मजदूर दिवस पर गरमाया न्यूनतम मजदूरी मुद्दा, अशोक गहलोत ने CM को लिखा पत्र, की यह बड़ी मांग

Jaipur News: अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राजस्थान के लाखों श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर राज्य में न्यूनतम मजदूरी की 'दयनीय' स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है.गहलोत ने दावा किया है कि बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान में श्रमिकों को मिलने वाला पारिश्रमिक सबसे निचले स्तर पर है.

आंकड़ों में राजस्थान की बदहाली

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में श्रम विभाग के मार्च 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए राजस्थान की तुलना अन्य राज्यों से की है. राजस्थान में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी मात्र 7,410 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 9,334 रुपये प्रतिमाह है.पिछले एक दशक में मजदूरी केवल 40-50% बढ़ी है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दोगुना हो चुका है.

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अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर देश के नवनिर्माण में अपना पसीना बहाने वाले सभी मेहनतकश श्रमिक भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।



श्रम ही राष्ट्र की असली शक्ति है। आज समय की मांग है कि श्रमिकों को न केवल सम्मान मिले, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसके लिए… pic.twitter.com/y9e42a2r2S — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 1, 2026

सुधार के लिए गहलोत के 5 प्रमुख सुझाव

अशोक गहलोत ने पत्र के माध्यम से सरकार को स्थिति सुधारने के लिए ठोस प्रस्ताव दिए हैं. वर्तमान महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी को तत्काल संशोधित कर 12,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह की सीमा में लाया जाए. महंगाई भत्ते (VDA) के संशोधन को हर छह माह में स्वतः और अनिवार्य रूप से लागू किया जाए.वहीं निर्माण, कृषि, हस्तशिल्प और घरेलू सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मजदूरी दरें निर्धारित की जाएं.मजदूरी की गणना में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी खर्चों को भी भत्ते के रूप में शामिल किया जाए.न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान हो.

श्रमिक राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़

अशोक गहलोत ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि राजस्थान एक श्रमिक-बहुल प्रदेश है और यहां के असंगठित क्षेत्र के कामगार अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं.उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिला, तो राज्य की उपभोग क्षमता और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ेगा.