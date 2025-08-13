जन्माष्टमी पर गोविंद देवजी मंदिर में होंगे विशेष इंतजाम, MLA बालमुकुंद आचार्य ने तैयारियों का लिया जायजा

Janmashtami 2025: राजस्थान के जयपुर जिले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व राधा गोविंद देवजी मंदिर में तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर निगम, पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे.

विधायक बालमुकुंदाचार्य ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में मंदिर प्रशासन, सरकारी तंत्र और स्वयंसेवक मिलकर भक्तों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं.

उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा कार्यों की जानकारी दी, जिसमें पेयजल की व्यवस्था, सफाई और मार्गदर्शन शामिल है.

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और पदमार्ग का भ्रमण कर रूट चार्ट देखा और संबंधित अधिकारियों को सड़क, लाइट, सफाई, सीवर लाइन, यातायात व सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए.

जयपुर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न शुरू हो गया है. 15 अगस्त से पहले ही शहर देशभक्ति के रंगों में रंग चुका है. समन्वय वायु ग्रुप ने टोंक रोड स्थित एक निजी होटल में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसने हर किसी के दिल में देशप्रेम की भावना जगा दी. कार्यक्रम की सबसे खास प्रस्तुति समन्वय वायु ग्रुप की महिलाओं का नृत्य-नाटक रहा.

इस नाटक में भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और बलिदान को जीवंत किया गया. मंच पर कभी सरहद पर डटे जवान नज़र आए, तो कभी उनकी प्रतीक्षा करतीं आंखें. सबसे खास बात ये रही कि ये नाटक ओर डांस महिलाओं ने प्रस्तुत किया और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाएं देश भक्ति गानों के साथ झूमती नजर आई.