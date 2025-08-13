जन्माष्टमी पर गोविंद देवजी मंदिर में होंगे विशेष इंतजाम, MLA बालमुकुंद आचार्य ने तैयारियों का लिया जायजा

Janmashtami 2025: जयपुर जिले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व राधा गोविंद देवजी मंदिर में तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर निगम, पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे.
Trending Photos
Janmashtami 2025: राजस्थान के जयपुर जिले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व राधा गोविंद देवजी मंदिर में तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर निगम, पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे.
विधायक बालमुकुंदाचार्य ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में मंदिर प्रशासन, सरकारी तंत्र और स्वयंसेवक मिलकर भक्तों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं.
उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा कार्यों की जानकारी दी, जिसमें पेयजल की व्यवस्था, सफाई और मार्गदर्शन शामिल है.
निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और पदमार्ग का भ्रमण कर रूट चार्ट देखा और संबंधित अधिकारियों को सड़क, लाइट, सफाई, सीवर लाइन, यातायात व सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए.
