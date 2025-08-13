Zee Rajasthan
mobile app

जन्माष्टमी पर गोविंद देवजी मंदिर में होंगे विशेष इंतजाम, MLA बालमुकुंद आचार्य ने तैयारियों का लिया जायजा

Janmashtami 2025: जयपुर जिले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व राधा गोविंद देवजी मंदिर में तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर निगम, पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Aug 13, 2025, 21:08 IST | Updated: Aug 13, 2025, 21:08 IST

Trending Photos

जयपुर की खूबसूरती देखकर दिल हो जाएगा "गार्डन-गार्डन", इस बार छुट्टी पर जरूर बनाएं प्लान!
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

जयपुर की खूबसूरती देखकर दिल हो जाएगा "गार्डन-गार्डन", इस बार छुट्टी पर जरूर बनाएं प्लान!

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, झमाझम बरसेंगे बदरा
7 Photos
weather update

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, झमाझम बरसेंगे बदरा

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा
8 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
6 Photos
Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

जन्माष्टमी पर गोविंद देवजी मंदिर में होंगे विशेष इंतजाम, MLA बालमुकुंद आचार्य ने तैयारियों का लिया जायजा

Janmashtami 2025: राजस्थान के जयपुर जिले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व राधा गोविंद देवजी मंदिर में तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान नगर निगम, पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे.

विधायक बालमुकुंदाचार्य ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में मंदिर प्रशासन, सरकारी तंत्र और स्वयंसेवक मिलकर भक्तों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं.

Trending Now

उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा कार्यों की जानकारी दी, जिसमें पेयजल की व्यवस्था, सफाई और मार्गदर्शन शामिल है.

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और पदमार्ग का भ्रमण कर रूट चार्ट देखा और संबंधित अधिकारियों को सड़क, लाइट, सफाई, सीवर लाइन, यातायात व सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न शुरू हो गया है. 15 अगस्त से पहले ही शहर देशभक्ति के रंगों में रंग चुका है. समन्वय वायु ग्रुप ने टोंक रोड स्थित एक निजी होटल में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसने हर किसी के दिल में देशप्रेम की भावना जगा दी. कार्यक्रम की सबसे खास प्रस्तुति समन्वय वायु ग्रुप की महिलाओं का नृत्य-नाटक रहा.

इस नाटक में भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और बलिदान को जीवंत किया गया. मंच पर कभी सरहद पर डटे जवान नज़र आए, तो कभी उनकी प्रतीक्षा करतीं आंखें. सबसे खास बात ये रही कि ये नाटक ओर डांस महिलाओं ने प्रस्तुत किया और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाएं देश भक्ति गानों के साथ झूमती नजर आई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news