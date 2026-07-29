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जयपुर में सावन का अनोखा नजारा, लहरिया साफे में सजे मोतीडूंगरी गणेशजी

जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में इस सावन भगवान गणेश को विशेष राजस्थानी लहरिया पोशाक और साफा पहनाया जा रहा है. भक्त बुधवार और रविवार को इस खास श्रृंगार के दर्शन कर सकेंगे. इस बार केवल गणेशजी ही नहीं, बल्कि रिद्धि-सिद्धि और शुभ-लाभ भी लहरिया पोशाक में सजेंगे.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 29, 2026, 03:34 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 03:34 PM IST
जयपुर में सावन का अनोखा नजारा, लहरिया साफे में सजे मोतीडूंगरी गणेशजी
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जयपुर में सावन की फुहारों के साथ अब भगवान गणेश भी राजस्थानी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में इस सावन भगवान गजानन को लहरिया पोशाक धारण करवाई गई. बुधवार और रविवार को भक्तों को गणेशजी महाराज के लहरिया श्रृंगार के दर्शन होंगे. खास बात ये है कि इस बार सिर्फ गणेशजी ही नहीं, बल्कि रिद्धि-सिद्धि और शुभ-लाभ भी लहरिया पोशाक में नजर आएंगे.

सावन... यानी हरियाली, बारिश और राजस्थान के पारंपरिक रंगों का महीना. इसी सावनी रंगत को अब जयपुर के आराध्य देव मोतीडूंगरी गणेशजी के दरबार में भी देखा जा रहा हैं. भगवान गणेशजी महाराज को इस बार सावन के माह में खास लहरिया पोशाक धारण करवाई जाएगी. बुधवार और रविवार को भक्तों को गजानन महाराज के इस खास स्वरूप के दर्शन होंगे.

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राजस्थानी रंग और परंपरा

गणेशजी की पोशाक को खास तौर पर तैयार करवाया गया है. लहरिया कपड़े पर बारीक आरातारी का काम किया गया है. पोशाक के साथ भगवान गणेशजी के लिए लहरिया साफा भी तैयार करवाया गया है यानी सावन के महीने में गजानन महाराज का श्रृंगार पूरी तरह राजस्थानी रंग और परंपरा में नजर आएगा. इस पोशाक को तैयार करना भी अपने आप में खास है.

भगवान गणेशजी की एक पोशाक के लिए करीब 30 मीटर कपड़ा और 30 मीटर अस्तर इस्तेमाल होता है. इस बार मंदिर ट्रस्ट की ओर से चार लहरिया पोशाकें तैयार करवाई गई हैं. पहले पूरे सावन के लिए एक ही पोशाक तैयार करवाई जाती थी, लेकिन इस बार चार पोशाकों के जरिए अलग-अलग अवसरों पर गजानन महाराज का लहरिया श्रृंगार किया जाएगा. गणेशजी के साथ मंदिर में विराजमान रिद्धि-सिद्धि और शुभ-लाभ को भी लहरिया पोशाक धारण करवाई जाएगी यानी सावन में मोतीडूंगरी का पूरा गणेश दरबार राजस्थान के पारंपरिक लहरिया रंग में रंगा दिखाई देगा.

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आस्था

महंत मोतीडूंगरी गणेश मंदिर कैलाश शर्मा ने बताया कि इस सावन मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में आस्था के साथ राजस्थान की लोक संस्कृति का रंग भी नजर आएगा. बारिश की बूंदों, सावन की हरियाली और लहरिया के रंगों के बीच गजानन महाराज के ये विशेष दर्शन भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे. लहरिया सिर्फ कपड़े का डिजाइन नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान और सावन की रंगीन परंपरा से जुड़ा हुआ है. सावन में महिलाएं लहरिया की साड़ियां और चुनरियां पहनती हैं, बाजार लहरिया के रंगों से सजते हैं और अब इसी परंपरा की झलक जयपुर के आराध्य देव के दरबार में भी दिखाई देगी.

बहरहाल, करीब 265 साल पुरानी आस्था, सावन का मौसम और राजस्थान का पारंपरिक लहरिया रंग इस बार मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में इन तीनों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. बुधवार और रविवार को जब गणेशजी महाराज लहरिया साफे और पोशाक में दर्शन देंगे, तो भक्तों के लिए ये नजारा भी किसी उत्सव से कम नहीं होगा.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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