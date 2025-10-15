मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में दीपावली उत्सव का भव्य शुरूआत, 231 किलो पंचामृत से हुआ अभिषेक

Jaipur News: जयपुर में बुधवार को बुध पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर राजधानी जयपुर के गणेश मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. विशेष रूप से मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भव्य आयोजन के साथ दीपावली उत्सव का शानदार शुभारंभ किया गया, जिसे देखने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं.

बुध पुष्य नक्षत्र के पावन अवसर पर यहां सुबह से ही उत्सव का माहौल था. भक्तों की भारी भीड़ न केवल दर्शन के लिए पहुंची, बल्कि कई लोग अपने नए वाहनों का पूजन करवाने के लिए भी गणेश जी के दरबार में पहुंचे.

231 किलो पंचामृत से विशेष अभिषेक

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र का मुख्य और विशेष आयोजन हुआ. महंत कैलाश शर्मा के सान्निध्य में भगवान गजानंद का 231 किलो पंचामृत से भव्य अभिषेक किया गया. इस पंचामृत को तैयार करने में गाय का शुद्ध दूध, दही, घी और शहद का इस्तेमाल किया गया, जिसने पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया.

अभिषेक के बाद, भगवान गणपति को लाल रंग की जरी की पोशाक धारण करवाई गई और उन्हें मनमोहक फूलों के बंगले में विराजमान किया गया.

दीपावली तक चलेगा विशेष पोशाकों का क्रम

महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि बुध पुष्य नक्षत्र के साथ ही मंदिर में दीपावली उत्सव की शुभ शुरुआत हो गई है. इस दौरान मोतीडूंगरी गणेश मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है. दीपावली तक भगवान गणपति को रोजाना विशेष रूप से तैयार की गई पोशाक धारण करवाई जाएगी. पोशाकों का क्रम इस प्रकार रहेगा-धनतेरस पर गुलाबी सुनहरी रंग की पोशाक,रूप चौदस पर सुंदरी रंग गोटे से निर्मित पोशाक.दीपावली पर मूंगिया रंग की चांदी के काम की विशेष पोशाक. साथ ही, आज से गणेश जी की इत्र की सेवा में भी बदलाव किया गया है. भक्तों का मानना है कि पुष्य नक्षत्र पर गणेश जी के दर्शन और पूजन से धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिसके चलते यह आयोजन आस्था और उत्साह का केंद्र बन गया.

