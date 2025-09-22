Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur: 25 हजार रुपये में खरीदी 3 लाख रुपये की बाइक! AI जनरेटे की फर्जी RC

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में वाहन चोरी की वारदात में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने 3 लाख रुपये की कीमत की बाइक 25 हजार रुपये में खरीदी और उसकी नकली आरसी बनाई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vinay Pant
Published: Sep 22, 2025, 08:22 PM IST | Updated: Sep 22, 2025, 08:22 PM IST

Trending Photos

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बूंदी रायता, जानें आसान रेसिपी और फायदें
7 Photos
Boondi Raita

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बूंदी रायता, जानें आसान रेसिपी और फायदें

इस नवरात्रि करें राजस्थान की नीमच माता के दर्शन, जानें क्यों यहां खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु
7 Photos
Shardiya navratri 2025

इस नवरात्रि करें राजस्थान की नीमच माता के दर्शन, जानें क्यों यहां खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु

राजस्थान के इन जिलों को मानसून ने बोला Good Bye! जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान के इन जिलों को मानसून ने बोला Good Bye! जानें मौसम का ताजा अपडेट

गरबा नाइट में दिखना है सबसे खास, तो इन राजस्थानी आउटफिट्स को करें ट्राई
8 Photos
Shardiya navratri 2025

गरबा नाइट में दिखना है सबसे खास, तो इन राजस्थानी आउटफिट्स को करें ट्राई

Jaipur: 25 हजार रुपये में खरीदी 3 लाख रुपये की बाइक! AI जनरेटे की फर्जी RC

Jaipur News: राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी राकेश है, जिसने 3 लाख रुपये की कीमत की बाइक महज 25 हजार रुपये में खरीदने की बात स्वीकार की है. वहीं, आरोपी के पास से AI जनरेटेड बाइक की फर्जी आरसी भी बरामद की गई है.

श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि बाइक चोरी के संबंध में परिवादी भानु प्रकाश ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया था कि निर्माण नगर इलाके में उसके घर के बाहर से उसकी यामाहा कंपनी की 3 लाख रुपये की पावर बाइक चोरी हो गई. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और पूर्व में चालान शुदा आरोपियों से पूछताछ की.

पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच कर आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की पावर बाइक भी बरामद की है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने 25 हजार रुपये में पावर बाइक खरीदने की बात स्वीकार की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच में सामने आया कि वाहन चोर गैंग में शामिल शातिर बदमाशों ने एआई तकनीक का सहारा लेकर बाइक की हूबहू असली दिखने वाली फर्जी आरसी बनाई और राकेश को 25 हजार रुपए में बेच दी. हालांकि जो आरसी बनाई गई, उस तरह की आरसी दिल्ली में बनाई जाती है.

पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसने गिरोह के जिन सदस्यों से चोरी की बाइक खरीदी उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. माना जा रहा है कि जब पुलिस गिरोह तक पहुंचेगी तो कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news