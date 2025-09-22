Jaipur: 25 हजार रुपये में खरीदी 3 लाख रुपये की बाइक! AI जनरेटे की फर्जी RC

Jaipur News: राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी राकेश है, जिसने 3 लाख रुपये की कीमत की बाइक महज 25 हजार रुपये में खरीदने की बात स्वीकार की है. वहीं, आरोपी के पास से AI जनरेटेड बाइक की फर्जी आरसी भी बरामद की गई है.

श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि बाइक चोरी के संबंध में परिवादी भानु प्रकाश ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया था कि निर्माण नगर इलाके में उसके घर के बाहर से उसकी यामाहा कंपनी की 3 लाख रुपये की पावर बाइक चोरी हो गई. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और पूर्व में चालान शुदा आरोपियों से पूछताछ की.

पुलिस ने तकनीकी आधार पर जांच कर आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की पावर बाइक भी बरामद की है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने 25 हजार रुपये में पावर बाइक खरीदने की बात स्वीकार की.

पुलिस जांच में सामने आया कि वाहन चोर गैंग में शामिल शातिर बदमाशों ने एआई तकनीक का सहारा लेकर बाइक की हूबहू असली दिखने वाली फर्जी आरसी बनाई और राकेश को 25 हजार रुपए में बेच दी. हालांकि जो आरसी बनाई गई, उस तरह की आरसी दिल्ली में बनाई जाती है.

पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसने गिरोह के जिन सदस्यों से चोरी की बाइक खरीदी उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. माना जा रहा है कि जब पुलिस गिरोह तक पहुंचेगी तो कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी.

